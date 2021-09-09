غرامة باهظة من شرطة أبوظبي عند قيادة المركبات الثقيلة أثناء الضباب

تضع إمارة أبوظبي قواعد مرورية متنوعة بهدف تيسير الحركة المرورية في ذات الوقت الذي تحافظ فيه على حياة البشر، ومنها منع المركبات الثقيلة من الحركة أثناء الظروف الجوية السيئة التي يمكن أن تعيق الرؤية الطبيعية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس، إن شرطة أبوظبي أعلنت فرض غرامة باهظة على من يقومون بقيادة المركبات الثقيلة أثناء الضباب.

ولفتت الوكالة إلى أن الغرامة، التي فرضتها شرطة أبوظبي هي 500 درهم (نحو 136 دولارا)، إضافة إلى خصم 4 نقاط مرورية على مرتكب المخالفة.

وقالت الوكالة إن مديرية المرور والدوريات التابعة لشرطة أبوظبي، أوضحت أن الخاضعين لتلك العقوبات هم أصحاب المركبات الثقيلة والحافلات، مشيرة إلى أنها دعت المسؤولين عن تلك المركبات بالالتزام بقرار منع السير أثناء الضباب لمنع وقوع حوادث على طرق الإمارة.

#شرطة_أبوظبي : 500 درهم و 4 نقاط مخالفة سير الشاحنات والحافلات أثناء الضباب #وام https://t.co/Zv14f91qOA pic.twitter.com/duU46BiZeC — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 9, 2021

وتابعت: "الهدف من تلك الإجراءات هو تعزيز الإجراءات الوقائية، حتى يمكن تجنب وقوع حوادث بسبب الضباب من أجل حماية أرواح الناس".