19 مليون صاعقة تضرب الهند في 12 شهرا... فيديو

تتعرض العديد من المناطق في الهند لصواعق البرق القاتلة بوتيرة متزايدة، التي أصبحت أكثر انتشارا في الآونة الأخيرة، خاصة أن آخر إحصاء يشير إلى تسجيل نحو 19 مليون صاعقة خلال 12 شهرا.

ففي يوليو/ تموز الماضي قتلت الصواعق 60 شخصا في يوم واحد.

ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو يرصد لقطات تم رصدها في أعوام سابقة للحظة حدوث الصواعق في الهند.

وتشير بعض الإحصائيات إلى أنه تم رصد نحو 19 مليون صاعقة في الهند خلال 12 شهرا بين أبريل/ نيسان 2020 ومارس/ آذار 2021.

وتقول الصحيفة إن عدد الصواعق الذي تم رصده خلال الفترة الأخيرة، يزيد بمقدار 34 في المئة عن فترة الإحصاء السابقة.

وتابعت: "وصل عدد من قتلتهم الصواعق خلال العقد الماضي إلى نحو 1500 شخصا".

ونشرت الصحيفة لقطات ترصد أحد الناجين من الصواعق، الذي أصيب في رأسه بينما لم يتمكن رفاقه من النجاة من الصاعقة التي ضربتهم في يوليو الماضي، خلال التقاط صورة سيلفي في مكان مكشوف.

India is seeing more frequent lightning strikes each year, according to data that also shows a steady number of people have died after being hit by bolts. pic.twitter.com/tYuADPoR0p — South China Morning Post (@SCMPNews) September 9, 2021

وتقول الصحيفة إن تأثير الصواعق لا يقتصر على البشر، مشيرة إلى أنه في مايو/ أيار الماضي لقي 18 فيلا مصرعهم بسبب الصواعق، التي ضربتهم.

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