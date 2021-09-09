تسريب يكشف تصميم نظارة "فيسبوك" الذكية... صور

نشر المدون التقني الشهير إيفان بلاس عبر تغريداته على "تويتر"، تسريبا عن تصميم ومكونات نظارة "فيسبوك" الذكية قبل ساعات من إطلاقها رسميا.

وأفاد التسريب بأن النظارة الجديدة تحمل اسم "Ray Ban Stories"، في إشارة للتعاون بين شركة النظارات الإيطالية الشهيرة، وميزة "فيسبوك" للفيديوهات القصيرة المصورة "ستوريز".

وتتشابه نظارة "فيسبوك"، وفقاً للصور المسربة، مع الأجيال الأولى من نظارة شركة "سناب Spectacles"، التي كانت تعتمد أيضا على تصوير فيديوهات قصيرة من خلال عدسات مثبتة في واجهة الكاميرا.

وقد يوحي اسم النظارة "فيسبوك"، المقرر إطلاقها خلال ساعات، بأنها ستركز بشكل كبير على إثراء المحتوى الذي يتم مشاركته عبر ميزة "ستوريز"، بحيث يصور المستخدم فيديوهات ثرية تقدم تجربة تفاعلية مصورة من زاوية رؤيته الشخص الأول المميزة "FPOV"، وهي اختصارا لـ "First-Person Point of View"، ومن ثم يمكنه مشاركة المقاطع عبر مختلف منصات الشبكة الزرقاء.