"حريق من دون نار" داخل القسم الروسي في محطة الفضاء الدولية

اشتغل نظام الإنذار في الوحدة الروسية "زفيزدا" التابعة لمحطة الفضاء الدولية "آي إس إس" بعد رصد دخان على متنها.

وأعلنت الخدمة الصحفية لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" في بيان: "اليوم، 9 سبتمبر 2021، الساعة 04:55 بتوقيت موسكو، تم تفعيل إنذار كاشف للدخان في وحدة زفيزدا التابعة للجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية أثناء إعادة الشحن التلقائي للبطاريات، وانطلق الإنذار على أثر ذلك".

وأضاف البيان "بعد ذلك، قام طاقم محطة الفضاء الدولية بتشغيل مرشح الركام لتنظيف الغلاف الجوي، وهو وسيلة لتنقية الهواء على متن المحطة، ثم واصل وضع الراحة الليلية".

وأشارت بيانات مجموعة التحكم التشغيلية الرئيسية للجزء الروسي من المحطة (آر كي كي "إينيرغيا" وهي جزء من روس كوسموس)، أن جميع أنظمة محطة الفضاء الدولية الموجودة حاليا تعمل بشكل طبيعي، كما أن تكوين الهواء على متن المركبة يتماشى مع المؤشرات القياسية.