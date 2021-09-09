مغنية روسية تعيد رسم حلمها المتلاشي بجهاز قيمته نصف مليون دولار... صورة

اعترفت المغنية الروسية آنيتا تسوي بأنها حصلت من خلال صديقها على جهاز خاص لعلاج ساقها مقابل نصف مليون دولار.

وقالت النجمة، عبر صفحتها على "إنستغرام"، إنها حددت هدفًا بأن تصعد إلى المسرح في وقت قياسي وتلبس الكعب العالي.

View this post on Instagram A post shared by Anita Tsoy - Анита Цой (@anitatsoy)

وأضافت آنيتا، ذات الأصول الكورية: "لقد أحضر لي جهازًا بقيمة نصف مليون دولار من أجلي. سوف يسرع عملية التضفير لجميع الأنسجة بنسبة 70%".

وتابعت: "عندما أخبرت الأطباء أن لدي مثل هذا الجهاز، انذهلو، قالوا إنه مكلف للغاية، ويستخدمونه فقط للرياضيين المتميزين، ولا يعطونه لأي شخص، وهنا شعرت بأني كنت محظوظة".

وكانت المغنية قد أصيبت في ساقها بتاريخ 1 سبتمبر/ أيلول. وقام الأطباء بتشخيص الإصابة على أنها كسر في القدم من دون إمكانية للتعويض.