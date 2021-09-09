الصحة السعودية تنصح بـ 9 عادات يومية حتى يدوم شبابك

نصحت وزارة الصحة السعودية بالتزام مجموعة من العادات الصحية يوميا، من أجل "إدامة شبابك".

جاء هذا في "إنفو جراف" نشرته الوزارة على منصتها الرئيسية للتوعية "عش بصحة"، على موقع "تويتر".

تناول الفطور الصحي تصدر هذه العادات التي ترى وزارة الصحة أنه يساعد على زيادة الإنتاجية في العمل.

كما نصحت بالاهتمام بالنظام الغذائي، حيث ينبغي الالتزام باحتياجات الجسم، وعدم تجاوز الحد اليومي من السعرات الحرارية.

ودعت إلى تعلم مهارات جديدة، من أجل الحفاظ على الذهن ونشاط العقل، وهو ما يؤخر تأثير الشيخوخة على الدماغ.

ما هي عاداتك الصحيّة التي تودّ مشاركتنا إيّاها في #اليوم_العالمي_للشباب وتعتقد أنّها ستزيد من فترة شبابك؟#عش_بصحة pic.twitter.com/em0QTNGL6E — عش بصحة (@LiveWellMOH) August 12, 2021

​ودعت إلى النوم من 7 إلى 9 ساعات، مع الالتزام بأوقات محددة للنوم والاستيقاظ، وهو ما يساعد في تحقيق النشاط والتركيز.

ونصحت بالابتعاد عن الأجهزة الذكية، بجانب تخصيص بعض الوقت للقراءة، والحديث مع العائلة، والأصدقاء.

ونصحت كذلك بقضاء بعض الوقت تحت الشمس، وفي الهواء الطلق، مع الحرص على التأمل في الطبيعة، مشيرة إلى أن يساعد على التركيز.

وأشارت الوزارة إلى أهمية الحركة في تعزيز التركيز والنشاط، لافتة إلى حاجة الشخص إلى 150 دقيقة من الرياضة والحركة أسبوعيا.

ولفتت أيضا إلى أهمية شرب الماء في ضبط حرارة الجسم، وضبط معدلات ضغط الدم، وضربات القلب. وختمت الوزارة بالحث على الابتعاد عن التدخين بكل أنواعه.