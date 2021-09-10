دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى زوجها في أول ظهور لها بعد وفاة والدها

وجهت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم رسالة إلى زوجها الإعلامي المصري رامي رضوان، بمناسبة ذكرى ميلاده، في أول مناسبة سعيدة بعد وفاة والدها في مايو/أيار الماضي.

وكتبت الفنانة منشورا مرفوقا بصورة زوجها على موقع "فيسبوك"، قائلة: "كل سنة وأنت طيب وناجح.. وربنا يحفظك ويخليك لينا.. ويا رب كل دعوات بابي ومامي في حياتهم ليك تكون من نصيبك.. لأنك فعلا تستاهلها".

واقتصرت منشورات دنيا سمير غانم وشقيقتها الفنانة إيمي، خلال الفترة السابقة، عقب وفاة والديها، على منشورات الرثاء، والرسائل المؤثرة لوفاة والديهما، وطلب الدعاء لهما.

وتوفيت الفنانة دلال عبد العزيز في 7 أغسطس/ آب الجاري، بعد صراع مع المرض استمر منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل/ نيسان الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وقبلها بثلاثة أشهر وتحديدا في 20 مايو، توفي الفنان الكوميدي سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا تاركا خلفه تاريخا حافلا بالأعمال السينمائية والمسرحية.