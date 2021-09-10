مغني مهرجانات مصري يتعرض لحادث سير مروع

ظهرت سيارة مغني المهرجانات المصري محمود محمد، الشهير بـ"حودة بندق" وهي مهشمة ومحمولة على ونش على الطريق الدائري السريع.

وكان بندق برفقة مدير أعماله أحمد الطحاوي عندما مرت أمامهما سيارة نقل ضخمة وسقط منها صندوق كبير، اختلت على إثره عجلة القيادة مما تسبب بالحادث، كما نقل موقع "بيروت كوم".

وتعرض حودة بندق وأحمد الطحاوي لإصابات بالغة نتيجة الحادث ونقلا إلى أحد المشافي القريبة لمعالجتهما وإجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان على صحتهما.

وبدأ حودة بندق بالتحضير لأغنية جديدة يقدمها على طريقة الديو بمشاركة المطربة نعوم التي تحمل اسم "توت بريء"، ومن المقرر أن يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بالتعاون مع المخرج الإيطالي ماسينا باسكوال.