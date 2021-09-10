تحذير من عرض خطير للقاح أسترازينيكا

وقالت الوكالة إن الحديث يدور عن متلازمة غيلان باريه وهي مرض عصبي نادر، وجد أن العلاقة السببية بين وبين اللقاح هي "احتمال معقول"، بحسب ما أفادت صحيفة إكسبريس البريطانية.

وأوضحت الوكالة: "تم تضمين تحذير لزيادة الوعي بحالات متلازمة غيلان باريه (GBS) التي تم الإبلاغ عنها بعد التطعيم في معلومات منتج أسترازينيكا في يوليو/تموز 2021".

وتوصلت إلى هذه النتائج لجنة تقييم مخاطر التيقظ الدوائي (PRAC) وهي لجنة تابعة لوكالة الأدوية الأوروبية (EMA) مسؤولة عن تقييم ومراقبة سلامة الأدوية البشرية.

وبحسب الصحيفة فإن متلازمة غيلان باريه هي التهاب عصبي خطير قد يسبب فقدانا مؤقتًا للإحساس والحركة (الشلل) وصعوبة في التنفس.

تم الإبلاغ عن إجمالي 833 حالة من المتلازمة مع لقاح أسترازينيكا في جميع أنحاء العالم بحلول 31 يوليو/تموز 2021، في حين تم إعطاء حوالي 592 مليون جرعة من اللقاح ذاته في جميع أنحاء العالم بحلول 25 يوليو 2021.

ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS) تؤثر المتلازمة بشكل أساسي على القدمين واليدين والأطراف، مما يسبب مشاكل مثل التنميل والضعف والألم.

وأضافت أن هذا المرض "يمكن علاجه وسيتعافى معظم الناس في نهاية المطاف بشكل كامل، على الرغم من أنه يمكن أن يهدد الحياة في بعض الأحيان، ويترك بعض الأشخاص يعانون من مشاكل طويلة الأمد".