وزراء جدد في الحكومة يثيرون إعجاب النساء اللبنانيات بجمالهم

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان مواقف نسائية داعمة لكل من وزير الاقتصاد والطاقة اللبناني الجديد وليد فياض، ووزير الاقتصاد أمين سلام، حيث غردت إحدى النساء بالقول إن الوزيرين يتمتعان بجمال "بيفتح النفس".

ولاقت صور الوزيرين رواجًا كبيرًا على "تويتر" و"فيسبوك"، ما دفع بعض رواد التواصل إلى التساؤل بسخرية عما إذا كانت هذه التشكيلة هي أشبه بمسابقة ملك جمال لبنان.

وعبرت بعض النساء من خلال تغريدات، قائلين: "عودة التيار الكهربائي 24/24 " مع تعيين وزير الطاقة صاحب الوسامة والعينين الزرقاوين".

هيدا شو ما عمل بربطة الخبز بيلبقلو

🤗😉🤪

وزير الاقتصاد امين سلام @aminsalamusa pic.twitter.com/LlnUZAnHlh — 🇱🇧RORO🇱🇧 (@roroohood) September 10, 2021

وقالت مغردة أخرى: "هيدا شو ما عمل بربطة الخبز بيلبقلو وزير الاقتصاد أمين سلام".

انّو المي او الكهربا، انّو ضروري يكون عنّا ياهون؟؟؟ اخي، اختي هي منروح عالعين منشطّف تحت باطنا، ومنبرد البطيخة بالنهر ومنعمل قبولة نار ومنطبخ🙌

تنهيدة طووووووووووويلة جدًا:

وليد فياض😍 pic.twitter.com/bNaU7ji164 — Mrs O (@deadspacers) September 10, 2021

كما علقت فتاة أخرى قائلة: "انّو المي او الكهربا، انّو ضروري يكون عنّا ياهون؟؟؟ اخي، اختي هي منروح عالعين منشطّف تحت باطنا، ومنبرد البطيخة بالنهر ومنعمل قبولة نار ومنطبخ تنهيدة طووووووووووويلة جدًا:وليد فياض بحبك".

طؤبرني انتَ جمالك بيغنينا عن الكهربا

من هلق عم حذّركن ما بتطولوا لسان عمعاليه🥰🥰🥰🥰🥰 pic.twitter.com/C1tiQMqpGK — المفتيّة الذبابة 🪰 (@Doctorfly_30) September 10, 2021

وأضافت فتاة أخرى قائلة: "طؤبرني انتَ جمالك بيغنينا عن الكهربا من هلق عم حذّركن ما بتطولوا لسان عمعاليه".

وزيرا الطاقة والاقتصاد في الحكومة الجديدة

هيدول كيف الو قلب الواحد يسبهن كلما انقطعت الكهربا وغليت ربطة الخبز؟ pic.twitter.com/Ma1u1B42OC — Imane Ibrahim🇱🇧 (@ImaneIbrahim1) September 10, 2021

وقالت مغردة أخرى معبرة عن موقفها بشأن الوزراء الجدد في الحكومة: "وزيرا الطاقة والاقتصاد في الحكومة الجديدة هيدول كيف الو قلب الواحد يسبهن كلما انقطعت الكهربا وغليت ربطة الخبز؟".