وزراء جدد في الحكومة يثيرون إعجاب النساء اللبنانيات بجمالهم

ولاقت صور الوزيرين رواجًا كبيرًا على "تويتر" و"فيسبوك"، ما دفع بعض رواد التواصل إلى التساؤل بسخرية عما إذا كانت هذه التشكيلة هي أشبه بمسابقة ملك جمال لبنان.
وعبرت بعض النساء من خلال تغريدات، قائلين: "عودة التيار الكهربائي 24/24 " مع تعيين وزير الطاقة صاحب الوسامة والعينين الزرقاوين".
هيدا شو ما عمل بربطة الخبز بيلبقلو— 🇱🇧RORO🇱🇧 (@roroohood) September 10, 2021
🤗😉🤪
وزير الاقتصاد امين سلام @aminsalamusa pic.twitter.com/LlnUZAnHlh
وقالت مغردة أخرى: "هيدا شو ما عمل بربطة الخبز بيلبقلو وزير الاقتصاد أمين سلام".
انّو المي او الكهربا، انّو ضروري يكون عنّا ياهون؟؟؟ اخي، اختي هي منروح عالعين منشطّف تحت باطنا، ومنبرد البطيخة بالنهر ومنعمل قبولة نار ومنطبخ🙌— Mrs O (@deadspacers) September 10, 2021
تنهيدة طووووووووووويلة جدًا:
وليد فياض😍 pic.twitter.com/bNaU7ji164
كما علقت فتاة أخرى قائلة: "انّو المي او الكهربا، انّو ضروري يكون عنّا ياهون؟؟؟ اخي، اختي هي منروح عالعين منشطّف تحت باطنا، ومنبرد البطيخة بالنهر ومنعمل قبولة نار ومنطبخ تنهيدة طووووووووووويلة جدًا:وليد فياض بحبك".
طؤبرني انتَ جمالك بيغنينا عن الكهربا— المفتيّة الذبابة 🪰 (@Doctorfly_30) September 10, 2021
من هلق عم حذّركن ما بتطولوا لسان عمعاليه🥰🥰🥰🥰🥰 pic.twitter.com/C1tiQMqpGK
وأضافت فتاة أخرى قائلة: "طؤبرني انتَ جمالك بيغنينا عن الكهربا من هلق عم حذّركن ما بتطولوا لسان عمعاليه".
وزيرا الطاقة والاقتصاد في الحكومة الجديدة— Imane Ibrahim🇱🇧 (@ImaneIbrahim1) September 10, 2021
هيدول كيف الو قلب الواحد يسبهن كلما انقطعت الكهربا وغليت ربطة الخبز؟ pic.twitter.com/Ma1u1B42OC
وقالت مغردة أخرى معبرة عن موقفها بشأن الوزراء الجدد في الحكومة: "وزيرا الطاقة والاقتصاد في الحكومة الجديدة هيدول كيف الو قلب الواحد يسبهن كلما انقطعت الكهربا وغليت ربطة الخبز؟".
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