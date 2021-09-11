خبير تغذية ينقض إحدى أقدم النظريات عن فقدان الوزن

نقض خبير التغذية أندريه نيفسكي إحدى الأساطير الرئيسية حول فقدان الوزن، وأكد أن العشاء المتأخر لن يؤذي أولئك الذين يحاولون الوصول إلى الوزن المثالي.

قال نيفسكي: "كل من لم يمنع نفسه من تناول الطعام بعد الساعة 18:00 يمكنه أن يطمأن، لكن هذا لا يعني أنه يمكنك تناول أي شيء في المساء".

يؤكد الخبير أن الإنسان بحاجة لتناول الطعام قبل النوم بساعة أو ساعتين وأكد على تضمين الكربوهيدرات في الوجبة الأخيرة. وبذلك فإن عملية إنقاص الوزن ستكون أكثر فاعلية من الصيام بعد السادسة مساءً.

وأضاف: "إذا تحدثنا عن العشاء، فمن الأفضل تناول الطعام قبل النوم والنوم بهدوء بدلاً من المعاناة من الجوع لعدة ساعات قبل وقت النوم"، بحسب ما ذكر موقع "Glavred".

نصح خبير التغذية بالتخطيط للعشاء مسبقًا وكتابة كمية السعرات الحرارية في الخطة قبل تناول الوجبة. سيسمح ذلك بتوزيع جميع السعرات الحرارية بشكل صحيح وتجنب الإفراط في تناول الطعام.

كما قدم نصائح حول أفضل الأطعمة لتناولها في المساء، فمن الضروري تناول الوجبة الأخيرة من البروتينات والكربوهيدرات بالإضافة إلى كمية قليلة من الدهون، كنا يجب بدء العشاء بسلطة الخضار، واختيار طبق رئيسي يحتوي على الكربوهيدرات، وأيضًا عند اختيار الحلوى، يجب اختيار المنتجات قليلة الدسم والسعرات الحرارية.