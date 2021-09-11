الكشف عن أسباب غلاء الذهب مقابل الفضة في العالم

كشفت رئيسة قسم المالية العالمية في الجامعة الحكومية الروسية، إيلينا زفونوفا، أن الفرق في السعر بين الذهب والفضة هو نتيجة طبيعية وحتمية.

وقالت زفونوفا في مقابلة خاصة مع "سبوتنيك" أن أهم أسباب الفروقات بين السعري الذهب والفضة هو سبب تاريخي بحت، حيث كانت العملات الذهبية أغلى من الفضة على مر التاريخ وهي كانت تستخدم للتبادل أكثر من غيرها.

وبحسب الخبيرة المالية، تعتبر مادة الذهب أقل بكثير من كميات الفضة الموجودة في العالم، مشيرة إلى أن سبب آخر وهو تكنولوجي ويتجلى ذلك بكيفية استخراج مادة الذهب.

واعتبرت الخبيرة الروسية أن هناك أسبابا أخرى مرتبطة بارتفاع قيمة الذهب مقابل الدولار وأبرزها سبب مالي تتعلق بالتداول وسوق البورصات العالمية.

وخلصت الخبيرة إلى سبب نفسي مرتبط بأهمية الذهب هو أن الأخير دليل على الثروة والنجاح عند الكثير من الشعوب.