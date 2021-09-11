دراسة تكشف خطورة النوم أقل من 6 ساعات في الليلة

كشفت دراسة ميدانية أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات في الليلة لمدة أسبوعين عرضة لمخاطر عديدة.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإن هؤلاء الأشخاص أدّوا أداء سيئا في الاختبارات المعرفية والانعكاسية، مثل الأشخاص الذين تم حرمانهم من النوم لمدة ليلتين كاملتين.

ويحتاج الدماغ إلى دورات نوم متواصلة من أجل تحصيل المهارات الجديدة، وتشكيل الذكريات الرئيسية، وإصلاح الجسم من التعب خلال اليوم.

وخلال النوم يعمل الجسم على إصلاح واستعادة نفسه على المستوى الخلوي.

وتؤثر قلة النوم بشكل مزمن على القدرة على الانتباه، وتعلم أشياء جديدة، والإبداع، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات.

وتشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أن البقاء دون نوم لمدة 18 ساعة يضعف القدرة على القيادة.

وكانت دراسة أجريت في عام 2017 توصلت إلى أن الأشخاص الأصحاء في منتصف العمر الذين ينامون بشكل سيئ لمدة ليلة واحدة تنتج أجسامهم بروتين الأميلويد المتحكم في الصفائح المسببة لمرض الزهايمر.