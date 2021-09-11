طبيب أمريكي ينصح بأطعمة محاربة القلق

وفقًا لجمعية الحماية من القلق والاكتئاب الأمريكية، يتأثر ما يقرب من 6.8 مليون مواطن أمريكي بمرض اضطراب القلق العام كل سنة، وأكدت الجمعية أن احتمال إصابة النساء أكبر بمرتين من الرجال.
قد يعاني الأشخاص المصابون بالقلق أيضًا من أعراض جسدية، مثل آلام المعدة والصداع، بحسب الجمعية.
نشر الدكتور محمد أوز، اختصاصي جراحة القلب، عبر حسابه على تويتر، رابطا لمقال يعود إلى عام 2017، زعم أن بعض الأطعمة يمكن أن "تهدئ من توترك وقلقك". نصت التغريدة على أن "القلق يمكن أن يصبح مشكلة منهكة للجسم. ويجب معالجتها بشكل طبيعي بهذه الأطعمة".
Anxiety can be a debilitating problem. Fight it naturally with these 7 foods: https://t.co/VGTaUnKRuY— Dr. Mehmet Oz (@DrOz) March 28, 2017
- الحمص هو واحد من الأطعمة التي تقاوم القلق، وأكد أوز أن الحمص يمكن أن يقلل من التوتر، وأضاف: "الحمص المحمص هو وجبة خفيفة مذهلة لدرء القلق لأنها غنية بفيتامين B6، وهو ضروري لدماغك لتصنيع السيروتونين"، بحسب ما ذكرت صحيفة "Everyday Health" الأمريكية.
- الشوكولاتة الداكنة وهي غنية بمضادات الأكسدة ومن المعروف أنها تزيد من مستويات السيروتونين. تشير دراسة نشرت عام 2009 في مجلة "Proteome Research" إلى أن تناول نحو 300 غرام من الشوكولاتة الداكنة يوميًا يمكن أن يساعد في تقليل إنتاج الكورتيزول (هرمون التوتر).
- شاي البابونج مدرج أيضًا في قائمة الأطعمة التي يمكن أن تقلل من القلق لدى الدكتور أوز، ويلاحظ أن هذا الشاي له خصائص مهدئة وتساعد على الاسترخاء. أشارت دراسة نشرت عام 2016 في "Phytomedicine" إلى أن استهلاك البابونج على المدى الطويل يمكن أن يقلل بشكل كبير من أعراض اضطراب القلق العام المتوسطة إلى الشديدة.
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