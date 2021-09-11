طبيب أمريكي ينصح بأطعمة محاربة القلق

إذا كنت تعيش مع القلق، فقد تدرك أنه قد يكون منهكًا للغاية للجسد في بعض الأحيان، وقد يسبب اضطراب القلق العام (GAD)بعض الأمراض العقلية.

وفقًا لجمعية الحماية من القلق والاكتئاب الأمريكية، يتأثر ما يقرب من 6.8 مليون مواطن أمريكي بمرض اضطراب القلق العام كل سنة، وأكدت الجمعية أن احتمال إصابة النساء أكبر بمرتين من الرجال.

قد يعاني الأشخاص المصابون بالقلق أيضًا من أعراض جسدية، مثل آلام المعدة والصداع، بحسب الجمعية.

نشر الدكتور محمد أوز، اختصاصي جراحة القلب، عبر حسابه على تويتر، رابطا لمقال يعود إلى عام 2017، زعم أن بعض الأطعمة يمكن أن "تهدئ من توترك وقلقك". نصت التغريدة على أن "القلق يمكن أن يصبح مشكلة منهكة للجسم. ويجب معالجتها بشكل طبيعي بهذه الأطعمة".

Anxiety can be a debilitating problem. Fight it naturally with these 7 foods: https://t.co/VGTaUnKRuY — Dr. Mehmet Oz (@DrOz) March 28, 2017