لامبورغيني.. دجاج نادر في مصر سعر الكتكوت 500 جنيه... فيديو

وقال تاجر الدواجن المصري أحمد أنور، إنه يربي نوعا من الدجاج يطلق عليه اسم "لامبورغيني"، بعد أن اكتشف أنه أغلى أنواع الدواجن في العالم، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وعن أسعاره، قال إن سعر دجاجة لامبورغيني يتراوح بين 2500 و3000 جنيه مصريا، لافتا إلى أن "سعر الكتكوت الصغير من هذا الدجاج يبلغ 300 جنيه في حال كان عمره أسبوعا، و500 جنيه عندما يكون عمره شهرا".

ونأخذ استراحة + معلومة للاستفادة: دجاج لامبورغيني

= الدجاج الأسود اﻷندونيسي هو أغرب وأغلي وأندر أنواع الدجاج في العالم ويطلق عليه عدة أسماء “دجاج أيام سيماني” أو «دجاج لامبورغيني» وباﻷنجليزية “Ayam Cemani” نوع من أنواع الدجاح موطنه اﻷصلي أندونيسيا، سعرها 2500 دولار ثمن بقرة! pic.twitter.com/7bit5hP7OY — Isa Ajmy2015 (@IAjmy2015) July 29, 2019

​وأشار أنور إلى أن هذا النوع من الدجاج الأسود اللون تعود أصوله إلى جزيرة جاوة في إندونيسيا وأنه هو الأكثر فائدة من ناحية القيمة الغذائية، بالإضافة إلى نوع أخر ياباني يسمى "فينكس".

أنور الذي يمتلك مشروعا لتربية هذا النوع من الدجاج أوضح أن فكرة المشروع جاءته عندما حاول أن يستفيد من "عشّة" صغيرة لوالدته على سطح بيته، حيث بدأ بتربية دجاج يسمى البراهمة.

وبين أنه عندما فهم جيدا كيف تتم تربية هذا الطائر، والتحصينات التي يحتاجها، والأدوية، ومستوى الرعاية، بدأ يستثمر في دجاج اللامبورغيني.