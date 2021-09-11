خطوات علاج حالات الاختناق وبلع اللسان... فيديو

فهد العتيبي اختصاصي الإسعاف والطوارئ السعودية كشف في لقاء مع قناة "الإخبارية"، الطرق الصحيحة للتعامل مع هذه الحالات بسرعة.
في حالة الاختناق أو "الغصة"، حيث يكون المصاب غير قادر على الكلام أو التنفس، وفي هذه الحالة يكون هناك انسداد كامل في مجرى الهواء، يقول العتيبي.
فيديو | طريقة إسعاف حالات الاختناق "الغصة" و "بلع اللسان" #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Dic6NYVCwc— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 11, 2021
التدخل المثالي في هذه الحالة يكون عبر الوقوف خلف المصاب والضغط على البطن إلى الداخل وإلى أعلى لحين خروج الجسم الغريب.
وأوصح اختصاصي الإسعاف السعودي أنه في حال بلع شخص لسانه، فيجب إمالة رأسه مع رفع ذقنه إلى الأعلى، موضحا أنه عند فقدان الوعي ترتخي عضلات الجسم ومن ضمنها عضلة اللسان ما يتسبب في هذه الحالة.
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