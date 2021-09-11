ما هو تمرين الساقين في صالة الألعاب الرياضية الذي يجب عليك التوقف عن أدائه؟

سواء كان لديك عضوية في صالة الألعاب الرياضية أو أنك تمارس التدريبات المنزلية، فإن ممارسة التمارين هي طريقة رائعة للبقاء في حالة صحية جيدة ولياقة بدنية عالية.

ستجني الثمار من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والتي يمكن أن توفر فوائد مثل التحكم في الوزن، وتحسين النوم، وتحسين الحالة المزاجية، ناهيك عن أن التمرين بساعد أيضًا في تقليل مخاطر الحالات المرضية المزمنة.

إذا كنت رياضيًا أو لاعب كمال أجسام أو متحمسًا لتحسين اللياقة البدنية، فمن المحتمل أنك على دراية جيدة بجميع المعلومات المتعلقة بالصالة الرياضية، بما في ذلك أكثر الآلات الخطيرة. ومع ذلك، قد لا يكون استخدام الآلات هذه في صالة الألعاب الرياضية أمرًا سهلاً للمبتدئين، بحسب ما ذكر موقع "healthdigest".

سواء كنت خبيرًا في اللياقة البدنية أو بدأت للتو، فهناك بعض الأجهزة التي قد تفاجأ بمعرفة أنه يمكنك تخطيها، مثل تمرين ضغط الساقين.

قالت راشيل ماكفيرسون، المدربة المعتمدة من قبل (ACE) وخبيرة خطط لفقدان الوزن: "عندما يتعلق الأمر بالاختيار بين آلة الضغط على الساقين، أو آلة القرفصاء، فيجب في اختيار الثانية".

تستهدف أشكال القرفصاء باستخدام الدمبل الأوزان المزيد من العضلات، بما في ذلك المؤخرة وأوتار الركبة والعضلات الأساسية. تعد القرفصاء أكثر فاعلية من ضغط الساق لأسباب أخرى غير العضلات، حيث يمكن أن يؤدي القرفصاء إلى تحسين التوازن وتقوية القلب وحتى حرق سعرات حرارية أكثر من ضغط الساق.