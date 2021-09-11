الكويت تعيد تدوير 42 مليون إطار سيارة لإنتاج البلاط المطاطي... فيديو

تعمل الحكومة الكويتية على استغلال مكب الإطارات، الذي يحتوى على أكثر من 42 مليون إطار سيارة تالف، في صناعة منتجات يمكن استخدامها في الأنشطة الحياتية، إضافة إلى تخليص البيئة من أضرار تراكم الإطارات بأعداد ضخمة على المدى البعيد.

ونشرت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من جهود الحكومة الكويتية لإعادة تدوير الإطارات التالفة ، واستخدامها في إنتاج العديد من المنتجات منها بلاط الأرضيات المطاطي الملون.

وقالت الوكالة إن مكب الإطارات في الكويت يعد أحد أكبر مكبات الإطارات المستعملة في العالم، حيث يوجد فيه أكثر من 42 مليون إطار "خردة".

ويوجد مكب الإطارات على بعد كيلومترات من أقرب منطقة سكنية ويتعرض لاندلاع حرائق من حين إلى آخر بصورة جعلته مصدر إزعاج لسكان تلك المناطق.

ولفتت الوكالة إلى أن خطة الحكومة الكويتية ستنفذها إحدى الشركات التي ستقوم بإعادة تدوير الإطارات.

ويرصد مقطع الفيديو جانبا من عمليات تدوير الإطارات والبلاط المطاطي الذي يتم إنتاجها من أجزائها.

WATCH: Kuwait is recycling more than 42 million old vehicle tyres that were dumped in its sands into rubbery colored flooring tiles https://t.co/oTnW4oRrLO pic.twitter.com/cyyuz22Ard — Reuters (@Reuters) September 11, 2021

ولا تقتصر أهمية المشروع الكويتي الضخم على صناعة منتجات مفيدة يمكن استخدامها، وإنما يمتد ذلك ليصبح جزءا من جهود حماية البيئة.

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