7 طرق بسيطة لتقليل احتباس الماء في الجسم

يعني احتباس الماء في الجسم أن هناك المزيد من الماء المخزن في تجويف الأنسجة، وهو أمر شائع الحدوث بالنسبة للمرأة الحامل، وكذلك عند الوقوف أو الجلوس لساعات طويلة.

يمكن أن يحدث احتباس الماء أيضا بسبب الأوعية الدموية الضعيفة أو الضيقة، أو لأسباب خطيرة أخرى مثل الفشل الكلوي أو أمراض القلب الشديدة، بحسب only my health.

يسمى احتباس الماء في الجسم بالوذمة، ويمكن أن تؤدي إلى تورم أجزاء الجسم مثل الكاحل واليدين والساقين.

قد تشعر أن بشرتك أنعم وأكثر لمعانا في الملمس إذا كنت تعاني من احتباس السوائل في الجسم.

يمكنك التحقق من ذلك عن طريق الضغط على المنطقة المتورمة لمدة 5 ثوان. إذا تم تكوين علامة (ظهور انخفاض في موقع الضغط)، فقد يكون لديك المزيد من احتباس السوائل في الجسم.

ما هي طرق تقليل احتباس الماء في الجسم؟

يمكن علاج احتباس الماء بسهولة إذا كان التورم خفيفا ولا توجد حالة كامنة. يمكنك بسهولة محاربة احتباس الماء إذا اتبعت بعضا من هذه الطرق البسيطة:

1. ابق نشيطا

يمكن أن يساعدك التحرك في تقليل احتباس السوائل في الجسم، ويكون مفيدا جدا لتورم الأطراف السفلية. ويمكن أن تحسن التمارين البدنية الدورة الدموية وتساعد في تقليل التورم.

أولئك الذين يجلسون لساعات طويلة، وخاصة النساء الحوامل، يجب ألا يعلقوا أقدامهم في الهواء. يمكنك محاولة استخدام كرسي لرفع ساقيك. يمكن أن يريحك من الوذمة.

2. مدرات البول

مدرات البول هي المواد التي تساعد في زيادة إنتاج البول، توسع الجدران الأنبوبية في النيفرون (وحدة صغيرة داخل الكليتين وظيفتها تصفية الدم وتنظيم كمية المياه والأملاح المتدفقة عبر الجسم)، مما يؤدي إلى إزالة الماء من الجسم.

يمكنك تضمين مدرات البول الطبيعية في النظام الغذائي مثل فنجان من القهوة الخضراء أو شاي الهندباء أو الشاي الأخضر أو ​​الشاي الأسود. ستساعدك هذه المشروبات بالتأكيد على طرد السوائل الزائدة في الجسم.

3. تضمين المزيد من البوتاسيوم في نظامك الغذائي

البوتاسيوم مفيد جدا في تقليل التورم في الجسم. يساعد في تقليل مستويات الصوديوم في الجسم والذي يمكن أن يكون سببا رئيسيا لاحتباس الماء. كما أنه يعزز التبول المتكرر. يمكنك تضمين الموز والأفوكادو والطماطم في نظامك الغذائي لتحسين تناولك للبوتاسيوم.

4. قلل من تناول الملح

يحتوي الملح على كمية جيدة من الصوديوم، المسؤول عن حركة جزيئات الماء داخل وخارج الخلية. يُعتقد أن زيادة مستويات الصوديوم تميل إلى زيادة احتباس الماء في الجسم.

يميل الدم إلى الحفاظ على تركيز معين من الأيونات. وبالتالي، ستحتفظ الكلى بمزيد من السوائل للحفاظ على التركيز. يجب الحد من تناول اللحوم والمخللات المصنعة والمعالجة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الملح.

5. زيادة تناول المغنيسيوم

المغنيسيوم مطلوب من قبل أجسامنا للتفاعلات الأنزيمية المختلفة في الجسم. يعتبر تضمين المغنيسيوم في نظامك الغذائي فعالا للغاية في احتباس الماء قبل الدورة الشهرية. قد يساعدك أيضا في مقاومة تقلصات الدورة الشهرية.

يمكنك تضمين العديد من المكسرات والبذور والشوكولاتة الداكنة والخضر الورقية والحبوب الكاملة في نظامك الغذائي للتخلص من الوذمة.

6. فيتامين ب 6

يمكن أن يؤدي انخفاض عدد خلايا الدم في الجسم إلى احتباس السوائل في الجسم. فيتامين ب 6 هو عنصر غذائي أساسي لجسمنا. يساعد في تكوين خلايا الدم والقيام بوظائف مختلفة.

فيتامين ب 6 فعال أيضا في احتباس السوائل أثناء الدورة الشهرية. يمكنك تضمين الشوفان والموز واللحوم والفول السوداني والحليب في نظامك الغذائي لتلبية الاحتياجات الغذائية لجسمك.

7. الفواكه

يمكنك تضمين العديد من المواد الغذائية في نظامك الغذائي والتي لها تأثير مدر للبول. تحتوي الفواكه والخضروات مثل البطيخ والتوت البري والخيار على كمية كافية من السوائل والبوتاسيوم للتخلص من احتباس الماء.

يحتوي البطيخ أيضا على مادة السيترولين التي تعمل على إرخاء الأوعية الدموية وتمنع تسرب السوائل إلى الأنسجة.

يمكنك تضمين الخضروات والأعشاب الأخرى مثل الملفوف والبقدونس والثوم والكرفس والشمندر في نظامك الغذائي للتخلص من الوذمة.

يمكنك أيضا وضع وسادة تحت ساقيك أو ارتداء جوارب داعمة لتقليل احتباس السوائل في الأطراف السفلية.

يجب عليك بالتأكيد زيارة طبيبك إذا كنت تعاني من احتباس السوائل كثيرا لأنه يشير عادة إلى بعض المشكلات الأساسية.