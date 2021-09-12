"آبل" تكشف عن تأثيرات خطيرة على كاميرات "آيفون" عند استخدام إحدى وسائل النقل

وقالت "آبل" في منشور جديد لها عبر صفحة الدعم الخاصة بها، إنها تحذر من أن "الاهتزازات بالغة الشدة الناتجة على وجه التحديد من محركات الدراجات النارية، والملموسة على المقاود، يمكن أن تلحق الضرر بكاميرا هواتف "آيفون".

وأضافت مشيرة إلى أن هذا الضرر "قد يكون تأثيره دائما".

وأوضحت "أبل" أن اهتزازات الدراجات النارية يمكن أن تؤثر على المدى الطويل على كلا من مثبت الصورة البصري للكاميرا (OIS)، والتركيز البؤري التلقائي ذات الحلقة المغلقة (AF)، واللذان يساعدان على التقاط أفضل صور ولقطات عند الحركة بالخطأ.

وتتوافر تلك الميزتان في الكاميرا منذ طرح "آيفون 7".

وتنصح شركة "آبل" في منشورها الجديد بعدم وضع هاتف "آيفون" على الدراجات النارية ذات المحركات عالية الطاقة، أو استخدام حامل للهاتف مخفف للاهتزازات، أو استخدام جهاز تحديد مواقع "جي بي إس" آخر بدلا من الهاتف الذي يفوق سعره آلاف الدولارات.