وفاة الفنانة المصرية إيمان خيري بعد صراع مع المرض

توفيت الفنانة المصرية إيمان خيري شلبي، بعد صراع مع المرض، الذي عانت منه منذ عام، حسبما أعلن زوجها حاتم حافظ، اليوم الأحد.

وقال زوج الراحلة إيمان خيري، إنها توفيت بعد صراع مع مرض السرطان، مشيرة إلى أن تشييع جنازتها سيكون بأحد مساجد التجمع الخامس بالقاهرة، بينما سيتم دفعنها في مقابر القوات المسلحة بمدينة نصر، حسبما ذكر موقع "مصراوي" المصري، في خبر عن وفاة إيمان خيري

ولفت الموقع إلى أن زوج إيمان خيري طالب كل من يحضر الجنازة بعدم ارتداء اللون الأسود.

وأوضح الموقع أن الفنانة الراحلة إيمان، هي أصغر الابنة الصغرى للكاتب خيري شلبي، مشيرا إلى أنها حصلت على شهادة المعهد العالي للفنون المسرحية.

وشاركت إيمان خيري في العديد من الأعمال الفنية منها "الوتد" و"الكومي" و"القضاء في الإسلام".

يذكر أن إيماني تعاني من إصابتها بمرض السرطان منذ عام، لكنه تم نقلها مؤخرا إلى إحدى المستشفيات في مصر للحصول على الرعاية الطبية، حتى فارقة الحياة اليوم الأحد.

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