خطوة واحدة يومية تخفض احتمال الوفاة بنسبة 32% بحسب العلم

كشفت نتائج دراسات حديثة أن خطوة واحدة يمكنك فعلها يوميا قد تساعد في إطالة العمر، وإبعاد شبح الإصابة بأمراض خطيرة.

وبحسب النتائج التي قدمت في مؤتمر علم الأوبئة والوقاية ونمط الحياة وصحة القلب والأوعية الدموية لعام 2021 التابع لجمعية القلب الأمريكية فإن ممارسة المشي يوميا تساعد في إطالة العمر، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

المشي هو شكل من أشكال التمرين، وهو أمر رائع للجسم والعقل. كم عدد الخطوات التي تحتاجها؟ © Sputnik . Said Tsarnaev طبيب روسي يتحدث عن أفضل طريقة لإطالة العمر

المشاركون في الدراسة مشوا بداية في دفعات قصيرة فترة أطول. وبحلول الوقت الذي وصل فيه شخص ما إلى 4500 خطوة في اليوم، ثبت أن الفوائد الصحية "قد استقرت".

ارتبطت كل زيادة أولية قدرها 1000 خطوة يوميا بانخفاض معدل الوفيات بنسبة 28 بالمائة خلال فترة متابعة مدتها ست سنوات.

بالتوازي مع ذلك، فإن المشاركين الذين قطعوا أكثر من 2000 خطوة يوميا في نوبات متواصلة انخفض لديهم خطر الموت بنسبة 32 بالمائة.

علق مؤلف الدراسة الرئيسي، كريستوفر مور - طالب دكتوراه في علم الأوبئة بجامعة نورث كارولينا بالقول: "سمحت التطورات التكنولوجية التي تحققت في العقود الأخيرة للباحثين بقياس اندفاعات قصيرة من النشاط، ومساعدة الأجهزة القابلة للارتداء، تشير المزيد من الأبحاث إلى أن أي نوع من الحركة أفضل من البقاء في وضع الجلوس".

بالنسبة للبحث، ارتدت 16732 امرأة عداد خطوات الخصر الذي يقيس خطواتهن اليومية وأنماط المشي لمدة أربعة إلى سبعة أيام.

كانت جميع النساء فوق سن الستين - بمتوسط ​​72 عاما - وتم تقسيمهن إلى مجموعتين:

أولئك الذين مارسن نوبات مشي لمدة 10 دقائق أو أكثر

أولئك الذين قمن بفترات قصيرة من المشي مثل القيام بالاعمال المنزلية، وصعود الدرج، والمشي من أو إلى السيارة.

في فترة المتابعة، لمدة ست سنوات في المتوسط، حدثت 804 حالة وفاة.

من مجموعة البيانات، تمكن الباحثون من التوصل إلى استنتاجاتهم حول الخطوات اليومية وطول العمر.

قال مور: "تشير نتائجنا الحالية إلى أن [طول العمر] ينطبق حتى على النساء اللواتي لم يقمن بأي نوبات مشي متواصلة".

وتابع "ارتبط اتخاذ 2000 خطوة إضافية أو أكثر أثناء نوبات [من النشاط] بمزيد من الفوائد لطول العمر".

وبالتالي، فإن الحد الأدنى لعدد الخطوات التي يجب على المرء اتخاذها لجني الفوائد الصحية للمشي هو 1000 خطوة خلال اليوم - حتى لو كانت في فترات قصيرة من النشاط.