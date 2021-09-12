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    5 طرق لتقليل أعراض سن اليأس لدى النساء

    © AFP 2021 / Kathryn Elsesser
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    بالنسبة لمعظم النساء، يبدأ انقطاع الطمث في أواخر الأربعينات أو أوائل الخمسينات ويستمر لبضع سنوات. حوالي ثلثي النساء يعانين من أعراض انقطاع الطمث التي تشمل الهبات الساخنة والتعرق الليلي والتهيج والتعب وتقلب المزاج.

    النساء في سن اليأس أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض بما في ذلك هشاشة العظام والسمنة والسكري وأمراض القلب.

     قبل أن ننتقل إلى طرق بسيطة يمكن أن تساعد في التعامل مع أعراض انقطاع الطمث، دعونا أولا نفهم ما هو بالضبط انقطاع الطمث، بحسب ما أورده تقرير لصحيفة تايمز أوف إنديا.

    فتاة تعاني من الأرق
    © Fotolia / Stokkete
    هل يمكن لانقطاع الطمث أن يسبب الأرق؟

    ما هو سن اليأس؟

    سن اليأس هو الوقت الذي يشير إلى نهاية الدورة الشهرية. يتم تشخيصه بعد مرور 12 شهرا على آخر دورة شهرية.

    إنها عملية بيولوجية طبيعية. لكن بعض الأعراض الجسدية مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي والأعراض العاطفية يمكن أن تعطل نوعية الحياة وتقلل من طاقتك وتؤثر على صحتك العاطفية.

    من التغييرات البسيطة في نمط الحياة إلى العلاج الهرموني، تتوفر العديد من العلاجات للتعامل مع أعراض انقطاع الطمث.

    ما هي طرق تقليل أعراض سن اليأس؟

    1. تناولي الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د

    يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية أثناء انقطاع الطمث إلى ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.

    يرتبط تناول الكالسيوم وفيتامين د بصحة العظام الجيدة، وبالتالي من المهم تضمين الأطعمة الغنية بهذه العناصر الغذائية في نظامك الغذائي اليومي.

    يرتبط تناول كمية كافية من فيتامين د لدى النساء في سن اليأس أيضا بانخفاض خطر الإصابة بكسور الورك الناتجة عن ضعف العظام.

    قومي بتضمين الزبادي والحليب والجبن والخضروات الورقية والتوفو والسردين والفاصوليا في نظامك الغذائي اليومي.

    2. حافظي على وزن صحي

    زيادة الوزن شائعة أثناء انقطاع الطمث. يمكن أن يؤدي الجمع بين الهرمونات المتغيرة ونمط الحياة والجينات إلى زيادة الوزن.

    زيادة الدهون في الجسم حول الخصر يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

    يمكن أن يؤثر وزن جسمك أيضا على أعراض انقطاع الطمث، وبالتالي من المهم الحفاظ على وزن صحي.

    وجدت دراسة شملت 17473 امرأة بعد انقطاع الطمث أن أولئك الذين فقدوا حوالي 10% من وزن أجسامهم على مدار عام كانوا أكثر عرضة للتخلص من الهبات الساخنة والتعرق الليلي.

    رياضة اليوغا
    © Fotolia / Yurok Aleksandrovich
    اليوغا تخفف من أعراض فترة انقطاع الطمث

    3. تجنبي الأطعمة المحفزة

    يجب أن تلاحظي أن بعض الأطعمة قد تؤدي إلى ظهور الهبات الساخنة والتعرق الليلي وتقلبات المزاج، من خلال تحفيزك على الأرجح عند تناولها في الليل. بعض الأطعمة الشائعة تشمل الكافيين والكحول والسكر والأطعمة الحارة.

    يمكنك الاحتفاظ بمفكرة، دوني فيها ما يحفزك وحاولي تجنب هذه الأطعمة في المستقبل.

    4. كوني نشيطة

    ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لها فوائد صحية مختلفة، بما في ذلك تجعلك تشعرين بمزيد من النشاط، وتحسن التمثيل الغذائي الخاص بك، وتحافظ على صحة المفاصل والعظام، ويتيح لك النوم بشكل أفضل ويقلل من التوتر.

    وجدت دراسة أن ممارسة الرياضة لمدة ثلاث ساعات في الأسبوع يحسن الصحة الجسدية والعقلية لدى النساء بعد سن اليأس.

    يساعد التمرين المنتظم أيضا في حمايتك من السرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسمنة ومرض السكري من النوع 2 وهشاشة العظام.

    5. تناولي الأطعمة الغنية بالفيتويستروغنز

    الفيتويستروغنز (الاستروجين النباتي)، هو المركب النباتي الذي يحاكي تأثيرات هرمون الاستروجين في الجسم. ويساعد تناول الأطعمة الغنية به في موازنة الهرمونات.

    تناول كميات كبيرة من الاستروجين النباتي في البلدان الآسيوية هو السبب في أن النساء هنا لا يعانين من الهبات الساخنة أثناء انقطاع الطمث.

    تشمل الأطعمة الغنية بالإستروجين النباتي فول الصويا ومنتجات الصويا والتوفو وبذور الكتان وبذور السمسم والفاصوليا والتمبيه.

    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
    © Sputnik
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