شيرين رضا تعلق لأول مرة على جدل قيمة مهرها من عمرو دياب... فيديو

علقت الفنانة المصرية شيرين رضا، على جدل قيمة مهرها من الفنان عمرو دياب، موجهة نصيحة لابنتها بعد خطوبتها.

وقالت شيرين رضا، في تصريحات مع برنامج "ET بالعربي"، إن المهر بالنسبة لها شيء رمزي، لا أن زوجها يشتريها، وأنها تفضل أن يكون المهر شيئا رمزيا، وأضافت مازحة أنها "لا تمانع أن يكون 100 مليون دولار".

وكشفت شيرين رضا، موقفها من خطوبة ابنتها نور عمرو دياب ونصائحها لها بعد الخطوبة، وقالت إنها لا تتدخل في حياة ابنتها، وكل ما تستطيع فعله معها هو أن تعطيها من خبراتها وتجاربها ولكن في النهاية هي من تمتلك القرار في حياتها.

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وكانت شيرين رضا، قد كشفت عن قيمة مهرها، فيما أشادت بفتيات لبنان. وقالت رضا عبر تغريدة بحسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إن قيمة مهرها كانت 25 قرشا فقط، وذلك ضمن رأيها الرافض للمبالغة في قيمة المهور في الوقت الحالي، وهو ما يتسبب في عرقلة الكثير من الزيجات.

وشددت شيرين رضا أن الزواج قائم على الود والمحبة، وليس على عدد أطقم الصيني، أو قطع المناشف أو قطع الطناجر. ثم ضربت شيرين رضا مثالا باللبنانيات اللاتي قمن بتدشين هاشتاغ "تزوجني بدون مهر"، الذي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن شيرين رضا تزوجت مرتين، إحداها من الفنان المصري، عمرو دياب في تسعينيات القرن الماضي، وأثمر زواجهما عن ابنة هي نور قبل أن يقع الانفصال بينهما، وذلك بحسب تصريحاتها لبرنامج "أنا وأنا"، الذي أذيع على فضائية "أون إي" المصرية عام 2017.

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