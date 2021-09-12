7 حالات ومشاكل صحية تقف وراء اشتهائك المتزايد للأطعمة المالحة

هناك عدد من الحالات والمشاكل الصحية التي تقف وراء اشتهائك المتزايد دائما لتناول الأطعمة المالحة، بحسب العلم.

ما هو مقدار الملح الذي يجب أن تأكله؟

توصي الإرشادات الغذائية للأمريكيين بأن يتناول الأمريكيون أقل من 2300 ملليغرام من الصوديوم يوميا، أي ما يعادل ملعقة صغيرة واحدة من الملح، بحسب verywellfit.

لماذا تشتهي الأطعمة المالحة؟

تتوق إلى الأطعمة المالحة لعدد من الأسباب، غالبا ما تكون مرتبطة بنوع من عدم توازن الصوديوم.

إذا كنت تميل إلى اشتهاء الملح كثيرا، فلا يجب أن تتجاهل ذلك؛ يمكن أن تشير الرغبة الشديدة في تناول الملح إلى حالة صحية أعمق.

1. الجفاف

قد يعني اشتهاء الملح أنك بحاجة إلى شرب المزيد من الماء. يؤدي نقص الصوديوم إلى تحفيز الأنظمة الهرمونية التي تثير الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة، ويشعر جسمك بالمكافأة عند تناول الأطعمة المالحة.

يوصي معهد الطب بأن يكون إجمالي استهلاكك للمياه من جميع الأطعمة والسوائل 3.7 لترا للرجال و 2.7 لترا للنساء.

2. مرض أديسون

مرض أديسون هو اضطراب لا تفرز فيه الغدد الكظرية ما يكفي من هرمونات معينة، مثل الكورتيزول (يُسمى غالبا هرمون التوتر).

مع هذه الحالة الصحية، قد تحتاج إلى نظام غذائي عالي الصوديوم. يمكن أن يوصي أخصائي الرعاية الصحية بمصادر الصوديوم وكمية الصوديوم الأفضل لاضطرابك.

3. خلل في المحلول الكهربائي

عندما تكون إلكتروليتاتك غير متوازنة ، يمكن لجسمك أن يشتهي الأطعمة المالحة بسبب اختلال توازن الماء. الإلكتروليتات هي معادن في جسمك لها شحنة كهربائية، وفقا لمكتبة الطب الوطنية الأمريكية.

توجد الشوارد (معادن تحمل شحنة كهربائية) في الدم والبول والأنسجة، ويمكن أن تصبح مستوياتها أحيانا مرتفعة جدا أو منخفضة جدا. يحدث هذا عندما لا تساوي كمية الماء التي تتناولها كمية الماء التي تفقدها بسبب التعرق المفرط أو المرض أو كثرة التبول أو شرب الكثير من المشروبات المائية.

تعتبر الإلكتروليتات مهمة لأنها تساعد في تحقيق التوازن بين توازن الماء في الجسم ومستويات الأس الهيدروجيني (القياس الذي يحدد ما إذا كان السائل حمضيا أم قاعديا أم متعادلا) ، وتحريك العناصر الغذائية والفضلات داخل وخارج الخلايا، وتضمن لك أداء أعصابك وعضلاتك ووظائف دماغك بأفضل ما لديها من قدرات.

4. الحمل

تعد تجربة أنواع مختلفة من الرغبة الشديدة أثناء الحمل ظاهرة تحدث بشكل طبيعي. يمكن أن تشمل هذه الرغبة الشديدة المواد المالحة، على الرغم من أن تفضيل الأطعمة المالحة وتناولها يحدث غالبا في المراحل المتأخرة من الحمل.

5. ما قبل الحيض

يمكن أن تواجه النساء زيادة في الرغبة الشديدة في تناول الطعام أثناء التغيرات الهرمونية قبل الحيض، والتي تشمل الشهية للأطعمة المالحة.

6. الملل

الأكل بسبب الملل هو سلوك أكل عاطفي، يشبه الأكل تحت الضغط. هذا رد على المشاعر السلبية ويمكن أن يحدث لأي شخص، بأي وزن.

7. الضغط العصبي

يمكن أن يتعطل سلوكك الغذائي سريعا عندما تواجه المواقف العصيبة، بما في ذلك تتولد لديك رغبة في تناول الأطعمة المالحة.