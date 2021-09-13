"رجل أمريكا".. وزير لبناني يحذف حساباته بسبب صور أثارت تساؤلات اللبنانيين

أثارت صور وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة نجيب ميقاتي، أمين سلام، على صفحاته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي تساؤلات عدة، خصوصا المرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية والرئيس السابق دونالد ترامب.

وأجبرت التساؤلات والاستفسارات الوزير اللبناني الجديد على حذف صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي التي احتوت على صور عدة له خلال إقامته في الولايات المتحدة.

"وزير الاقتصاد #أمين_سلام يغلق حسابه الشخصي على تويتر".

مستحي ب"إنجازاتك"؟

بصراحة معك حق..فعلاً شي بهدلة pic.twitter.com/imByltKstj — omar wakim (@omarnwakim) September 12, 2021

واستطاع بعض المتابعين من الاحتفاظ بالصور ونشرها على "تويتر" و"فيسبوك" بعد حذفها من قبل الوزير والتي أظهرته مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

كما أظهرت بعض الصور احتفال الوزير بالعيد الوطني الأمريكي والتباهي بجنسيته الأمريكية كذلك.