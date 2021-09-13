بريتني سبيرز تعلن خطوبتها على مدرب من أصل إيراني

أعلنت المغنية الأمريكية، بريتني سبيرز، يوم أمس الأحد عن خطوبتها من صديقها ذي الأصول الإيرانية سام أصغري.

ونشرت المغنية الأمريكية مقطع فيديو على صفحتها الشخصية على "إنستغرام" وهي بجانب خطيبها الجديد وتظهر خاتمها للمعجبين والمتابعين.

View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

وتبلغ سبيرز 39 من العمر، وسبق أن تزوجت مرتين من قبل؛ عام 2004 تزوجت من صديقها جيسون لأيام فقط؛ ثم تزوجت مرة أخرى من الراقص كيفن فيدرلاين وأنجبت منه طفلين قبل طلاقهما في 2007.

View this post on Instagram A post shared by Sam Asghari (@samasghari)

أما خطيبها الجديد، سام أصغري، هو من أصول إيرانية وعمره 27 عاما هاجر مع عائلته إلى الولايات المتحدة عندما كان يبلغ من العمر 12 عاماً، حيث استقروا في لوس أنجلوس وعمل مدربا رياضيا خاصا مع المغنية الأمريكية قبل حصول الخطبة والتقارب بينهما.