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    عسل

    9 فوائد صحية مذهلة للعسل يجب أن تعرفها

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    العسل مكون سحري له العديد من الفوائد الصحية، ويمكنه أن يفعل المعجزات لجسمك وقادر على محاربة الأمراض المختلفة.

    خبراء الصحة في موقع only my health رصدوا 9 معجرات يمكن أن يفعلها العسل للجسم:

    1. يقوي المناعة

    على مدار العامين الماضيين أو منذ وقت تفشي فيروس كورونا، أصبحت المناعة موضوعًا مهمًا للحديث عنه وبدأ الناس بالفعل في التفكير في طرق لتقوية مناعتهم الآن أكثر من أي وقت مضى.

    عسل
    © Photo / Pixabay
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    العسل غني بمضادات الأكسدة وخصائص مقاومة البكتيريا، يساعد العسل على محاربة أي نوع من أنواع العدوى التي تسببها البكتيريا أو الفطريات أو الفيروسات.

    ثبت أنه نظرا لخصائص العسل المضادة للأكسدة، يمكن أن يكون مفيدا جدا في تعزيز المناعة على المدى الطويل إذا تم تناوله بشكل منتظم.

    2. يخفف من التهاب الحلق

    أفضل علاج منزلي معروف للسعال الرطب أو الجاف، يحتوي العسل العديد من الخصائص الطبية وبالتالي فهو يساعد بشكل طبيعي في علاج التهاب الحلق.

    يحتوي على بعض الخصائص المضادة للبكتيريا التي تعمل كمعالج طبيعي للجروح ويوفر تسكينا فوريا للألم ويقلل أيضا من التهاب الحلق.

    خذ ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل واخلطهم معا. استهلك هذا المزيج طوال اليوم لتخفيف التهاب الحلق.

    3. يعالج تهيج الجيوب الأنفية

    يعاني الكثيرون من مشاكل الجيوب الأنفية بسبب زيادة التلوث وانتقال جزيئات الغبار. والجيوب الأنفية هي في الأساس بعض التجاويف الصغيرة في الجمجمة المسؤولة عن إنتاج المخاط من أجل حماية الجهاز التنفسي من العدوى والحساسية الناتجة عن الجزيئات الغريبة. عندما يعاني أي شخص من أي نوع من العدوى، يتسبب الفيروس المسبب للعدوى في انسداد الجيوب الأنفية وحبس الهواء والمخاط في تجويف يسبب الضيق.

    ونظرا لأن العسل مطهر طبيعي ومضاد للبكتيريا، فهو يساعد على تقليل الالتهاب وإزالة العدوى. بالإضافة إلى ذلك، فهو يقوي جهاز المناعة مما يؤدي إلى تقليل نوبات الجيوب الأنفية.

    4. يساعد في إدارة الوزن

    من الاستخدامات الشائعة جدا للعسل الذي يعرفه معظمنا والسبب في كونه جزءا من وجباتنا الغذائية هو أن العسل يمكن أن يساعد بالفعل في إدارة الوزن. يعتبر العسل من أفضل الأطعمة لفقدان الوزن حيث أنه يحرق دهون الجسم حتى أثناء نوم الإنسان.

    يساعد العسل في زيادة نشاط التمثيل الغذائي والذي بدوره يساعد على إنقاص الوزن بشكل أسرع. يُقال إن تناول القليل من العسل مع كوب من الماء الدافئ في الصباح الباكر من أكثر الطرق فعالية لفقدان الوزن.

    5. المساعدة في النوم الطبيعي

    بالنسبة لجميع الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في النوم ويحتاجون إلى تغيير عدة أوضاع قبل أن يناموا بالفعل، يمكن أن يكون العسل بالتأكيد أفضل صديق لهم.

     العسل عنصر سحري يساعد عقلك على إفراز هرمون يسمى "الميلاتونين"، وهو الهرمون المسؤول عن استعادة نوم الجسم بشكل طبيعي.

    عسل طبيعي
    © Fotolia / Dani Vincek
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    جرب إضافة ملعقة صغيرة من العسل إلى كوب من الحليب الدافئ وتناوله ليلاً قبل أن تذهب إلى الفراش.

    6. يقوي الذاكرة

    فائدة أخرى للعسل ستقربك منه. وفقا للباحثين، فإن العسل مكون يساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي في الدماغ، ويزيد من عوامل التغذية العصبية المشتقة من الدماغ ويقلل إنزيم أستيل كولين استيراز في متجانسات الدماغ.

    بسبب كل هذه الفوائد، يساعد العسل على تقوية ذاكرة الشخص ويزيد من قوة الدماغ أيضا. يمنع الإجهاد الأيضي ويهدئ الدماغ مما يساعد في زيادة الذاكرة على المدى الطويل.

    علاوة على ذلك، تساعد الخصائص العلاجية لهذا الشراب الذهبي على تنشيط الدورة الدموية والدماغ مما يقلل من الخلايا التي تسبب فقدان الذاكرة.

    7. معالج الجروح الطبيعي

    يعتبر العسل معالجا شائعا للجروح لأنه مليء بخصائص مضادة للفطريات والبكتيريا ومضادة للأكسدة. ثبت أن العسل مفيد في تدمير البكتيريا التي تعيش على الجلد ولديه القدرة على اختراق موقع الجرح. يعزز التئام الجروح بشكل سريع بسبب تأثيره الأسموزي وخصائصه المضادة للأكسدة.

    8. يعزز صحة اللثة

    العسل مكون يساعد في علاج نزيف وانحسار اللثة والتهاب اللثة والبلاك. حيث أنه يطلق بيروكسيد الهيدروجين المطهر الذي يعمل كعامل مضاد للميكروبات ويمنع نمو البكتيريا في اللثة. يمكن أن يساعد استخدام العسل كغسول للفم عن طريق خلطه في كوب من الماء في منع مشاكل اللثة ويمكنك أيضا فرك العسل مباشرة على لثتك.

    9. يغذي البشرة

    العسل عنصر يعد جزءا لا يتجزأ من صناعة التجميل ويستخدم تقريبا في كل منتجات التجميل الأخرى مثل الكريمات وأقنعة الوجه وكريمات اليد وما إلى ذلك. يُعرف العسل بخصائصه المرطبة وهو مفيد جدا في تهدئة الجفاف وقشاري الجلد.

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    © Sputnik
    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية

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