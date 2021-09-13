بالصور.. ظهور شبيهة للفنانة هيفاء وهبي اللبنانية

نشرت المغنية والفنانة اللبنانية سارة الهاني صورا جديدة لها عبر صفحتها الخاصة على "إنستغرام".

واعتبر رواد التواصل الاجتماعي والمعجبين بالفنانة سارة أنها أصبحت تشبه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وذلك بعد خضوعها للعديد من عمليات التجميل.

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واعتبر البعض أن الصور المنشورة تعود للفنانة هيفاء وهبي، لكنهم اكتشفوا بعد لحظات أنها تعود للفنانة سارة الهاني.