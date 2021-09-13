أصالة نصري تعلق رسميا على زواجها من العراقي فائق حسن... "لحظة حولت مشاعرنا"

علقت الفنانة السورية أصالة نصري، لأول مرة، على زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن مدير أعمال الفنان ماجد المهندس.

ونشرت أصالة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين أول صورة رسمية تجمع بينها وبين زوجها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والتي كشفت فيها عن تفاصيل زواجها.

وأشارت المطربة السورية إلى أن لحظة حولت مشاعرها هي وزوجها تجاه بعضهما البعض، وهي عندما اكتشفا وجود العديد من الأمور المشتركة بينهما، وأن علاقتهما مبنية على صداقة متينة وحب صادق، وأنه يفهمها دون أن تشرح له،، بينما تفهمه دون تكلف، كما أنه يتسم بالوضوح وهي عفوية، وهي كلها عوامل جعلتهما يقرران بدء حياتهما سويا و"كأنهما ولدا للتو"، بحسب تعبيرها.

وأضافت أصالة نصري أنها تعاهدت مع زوجها، فائق حسن، على احترام كل مسؤولياتهما، وأن يعلموا أبناءهما كيف تستمر الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبة والإخلاص، وأنهم سيعطوهم من هذا الشعور الطيب مؤونة لغد يتمنوا أن يكون خالي من أي ضرر.

وشكرت أصالة كل محبيها وأصدقائها الذين فرحوا لزواجها، وكذلك زوجها فائق حسن الذي أصبح عالم تعيش فيه، كما أنها تمنت لهما أن يعيشوا بسلام حياة حلوة نقية تكون للأيام القادمة قصة حلوة دائما تروى بابتسامة وتكون خالية من لحظة وجع.

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وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت، أمس الأحد، بأنباء زواج أصالة نصري من الشاعر العراقي، فائق حسن، دون أن تخرج المطربة السورية لتؤكد أو تنفي الخبر.

وكان أول من فجر أنباء زواج أصالة الإعلامية الكويتية، مي العيدان، بالإضافة إلى مقطع فيديو تظهر فيه أصالة وهي تقول لمعجب عراقي أنها "صارت كنتهم"، أي أصبحت من العراقيين.

يشار إلى أن أصالة نصري كانت متزوجة في البداية من رجل الأعمال، أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما عن ولد وبنت هم خالد وشام، ووقع الانفصال بينهما في 2005، ثم من المخرج، طارق العريان، وأنجبا توأم هما آدم وعلي، وانفصلا في يناير/ كانون الثاني 2020 بعد زواج دام 14 عاما.

كما تداولت تقارير خلال الأشهر الماضية زواج أصالة نصري من نائب برلماني مصري، ولكن أعلن عن انفصالهما في شهر يوليو/ تموز الماضي، دون أن تعلن عن زواجهما رسميا.

يذكر أن أصالة نصري احتفلت في شهر أغسطس/ آب الماضي بخطوبة ابنتها، شام الذهبي، على المهندس أحمد هلال.