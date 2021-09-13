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    الهالات السوداء حول العين

    8 علامات على الجلد قد تشير إلى إصابتك بفيروس سي

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    من المعروف على نطاق واسع أن "التهاب الكبد سي" يمكن أن يتلف الكبد ويؤدي في النهاية إلى الإصابة بأمراض الكبد المتقدمة. لكن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن فيروس سي يمكن أن يسبب تغيرات في الجلد.

    إليك كيفية تسبب التهاب الكبد الوبائي "سي" في حدوث مشكلات جلدية، بحسب everydayhealth.

    كيف يؤثر التهاب الكبد الوبائي سي على جسمك؟

    الكبد
    © Depositphotos / Ryanking999
    ثلاثة تغيرات جلدية تشير إلى تليف الكبد

    التهاب الكبد الوبائي سي هو التهاب يصيب الكبد. غالبًا ما ينتقل فيروس التهاب الكبد سي عن طريق الدم المصاب، مثل مشاركة الإبر، كما يقول ألكسندر كو، المدير الطبي لزراعة الكبد في مركز Cedars-Sinai الطبي في لوس أنجلوس.

    في البالغين الأصحاء، من المرجح أن تصاب بفيروس التهاب الكبد سي عن طريق مشاركة فرشاة الأسنان أو ماكينة الحلاقة أكثر من الاتصال الجنسي.

    غالبا ما لا يدرك الأشخاص المصابون بفيروس التهاب الكبد سي أنهم مصابون به قبل أن يتسبب بالفعل في تلف الكبد بشكل دائم.

    بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن الناتج عن التهاب الكبد سي غير المعالج إلى تليف الكبد أو تندبه.

     يحذر كو من أنه إذا استمر هذا لمدة 20 عاما أو أكثر، فهناك خطر من أن يصبح الكبد صلبا بسبب التليف الشديد، مما يؤدي إلى حالة تسمى تليف الكبد.

    يقول كو: "الأشخاص المصابون بتليف الكبد معرضون لخطر الإصابة بسرطان الكبد أو أعراض مثل نزيف الجهاز الهضمي".

    ما هي حالات الجلد المصاحبة لالتهاب الكبد الوبائي سي؟

    يمكن أن يكون لضعف وظائف الكبد آثار ضارة خطيرة على صحة بشرتك. وفيما يلي بعض الأمراض الجلدية التي يسببها التهاب الكبد سي.

    1.بروتينات كريو جلوبولين الدم المختلطة (غلوبولين الدم)

    "بروتينات كريو جلوبولين الدم المختلطة هي أكثر الاضطرابات الجلدية المرتبطة بعدوى التهاب الكبد الوبائي شيوعا"، كما يقول كو.

     يحدث هذا عندما تترسب جزيئات فيروس التهاب الكبد الوبائي في الأوعية الدموية الصغيرة، مما يجعلها ملتهبة. تظهر بعد ذلك على جلدك على شكل بقع حمراء بارزة تشبه الطفح الجلدي تُعرف باسم فرفرية - وفي بعض الحالات القصوى، تقرحات جلدية.

    2. الحكة

    إحساس شديد بالحكة يمكن أن يظهر في جميع أنحاء الجسم- وأحد الأعراض الشائعة لالتهاب الكبد سي المزمن الذي يظهر على الجلد، وفقا لدراسة نُشرت في فبراير/شباط 2017 في المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي.

    3. الحزاز المسطح

    الحزاز المسطح (LP) هو حالة جلدية تظهر بشكل أساسي على معصميك وذراعيك على شكل نتوءات مسطحة متقشرة ذات لون أرجواني أو أحمر ويمكن أن تؤدي إلى التورم والحكة والتهيج. في الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد سي، يمكن أن يظهر داخل الفم، حيث يتسبب في ظهور بقع بيضاء متهيجة وتقرحات.

    4. البورفيريا الجلدية المتأخرة

    البورفيريا الجلدية المتأخرة (PCT) هي حالة جلدية أخرى شائعة بين الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد الوبائي سي المزمن، وهي تسبب حساسية شديدة لأشعة الشمس (وحتى بعض الضوء الاصطناعي)، مما يؤدي إلى فرط التصبغ، والبثور، والتقرح، والتندب.

     وتحدث هذه الحالة عندما لا يصنع الكبد البورفيرين بشكل صحيح، وهو مركب مهم في المساعدة في نقل الأكسجين إلى خلاياك. عندما يتراكم البورفيرين في جسمك، يمكن أن يجعل بشرتك هشة وحساسة للضوء وحتى يجعل شعرك ينمو بشكل مفرط.

    مصر وثورة 25 يناير
    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
    بالفيديو... مصر تحتفل بخلوها من فيروس الالتهاب الكبدي"سي"

    5. اصفرار الجلد (اليرقان)

    اليرقان، أو اصفرار الجلد والعينين، هو حالة جلدية معروفة مرتبطة بفشل الكبد بشكل عام، وليس فقط التهاب الكبد سي. وتحدث عادة عندما لا يعالج الكبد خلايا الدم الحمراء بشكل صحيح وتتراكم مادة تسمى البيليروبين في دمك.

    6. الكدمات السهلة

    يقلل ضعف وظائف الكبد من عدد الصفائح الدموية في الدم، مما قد يجعلك عرضة للكدمات والنزيف غير المنضبط. يمكن أن تكون الكدمات المفاجئة والسهلة علامة على مرض كبدي متقدم، لذا من المهم التماس العناية الطبية إذا ظهرت هذه الأعراض.

    7. متلازمة رينود

    تحدث متلازمة رينود عندما تشعر أجزاء من جسمك، وخاصة أصابع اليدين والقدمين، فجأة بالبرودة والخدر، ويصبح لونها شاحبا أو يتحول إلى اللون الأزرق استجابة للبرد أو الإجهاد. عند تسخينها مرة أخرى، يمكن أن تصبح حمراء وملتهبة. في حين أن سبب متلازمة رينود غير معروف، يعتقد العلماء أنه قد يكون ناتجا عن الدم السميك من خلايا الدم الحمراء الزائدة أو الشعيرات الدموية الضيقة.

    8. الأورام الوعائية العنكبوتية

    الأورام الوعائية العنكبوتية هي بقع حمراء صغيرة تظهر عادة على وجهك وعنقك وجذعك وتبدو مثل شبكات العنكبوت.

    من السمات المميزة للأورام الوعائية العنكبوتية أنها تستنزف وتتحول إلى اللون الأبيض عندما تضغط عليها وتتحول إلى اللون الأحمر مرة أخرى عند التوقف عن الضغط.

    على عكس رينود، فهي ناتجة عن تمدد الأوعية الدموية، عادة بسبب ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين في الدم. عندما يتضرر الكبد من التهاب الكبد الوبائي سي، لا يمكنه استقلاب الإستروجين بشكل فعال.

    يمكن أن يساعد علاج التهاب الكبد الوبائي سي في التخفيف من الأمراض الجلدية.

    النبأ السار هو أنه تم إحراز تقدم كبير في علاج التهاب الكبد سي المزمن باستخدام الأدوية المضادة للفيروسات ذات المفعول المباشر، والتي تقلل الحمل الفيروسي بشكل كبير بما يكفي لعلاج العدوى.

    يقول كو: "إنها تنطوي على تناول حبوب مرة واحدة يوميا لمدة ثمانية إلى 12 أسبوعا، مع معدلات شفاء أعلى من 95 بالمائة".

     على عكس العلاجات السابقة لالتهاب الكبد الوبائي سي، فإن مضادات الفيروسات ذات المفعول المباشر آمنة أيضا ولها آثار جانبية قليلة. بمجرد علاج الفيروس، ستزول جميع مشاكل الجلد ذات الصلة.

    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
    © Sputnik
    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية

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