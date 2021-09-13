الفنان المصري محمد سعد يسخر من شائعة وفاته ويؤكد معرفته هوية مروجها

سخر الفنان المصري الكوميدي، محمد سعد، من شائعة وفاته متأثرا بفيروس "كورونا" المستجد، التي لاقت تداولا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد.

ونشر سعد عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي مقطع من فيلمه الكوميدي "كركر"، والذي يبين خروجه من القبر بعد أن ظن أفراد أسرته أنه توفى، وما أن وجدوه واقفا أمامهم في المقابر حتى فروا هاربين من الذعر.

وعلق محمد سعد على الفيديو قائلا: "عندما أتصفح الأخبار الآن".

كما نشر محمد سعد عبر "فيسبوك" أول صورة حديثة له بعد شائعة وفاته، والتي أكد معها أنه بصحة جيدة وبخير، وأنه يتناول القهوة، وناشد معجبيه بعدم تصديق كل أخباره إلا التي يتم نشرها عبر حساباته الرسمية على "السوشيال ميديا".

وكشف محمد سعد في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية أنه يعرف هوية من روج شائعة وفاته.

ووصف سعد مروج الشائعة أنه "شخص مش كويس"، ودعا من الله تعالى أن يهديه وأن يبعده عن ذلك الطريق، بحسب قوله.

وظل محمد سعد غائبا عن شاشة السينما منذ عامين، وكان آخر أفلام هو الجزء الثاني من فيلم "الكنز"، من إخراج شريف عرفة.

ويعد محمد سعد من أبرز نجوم الكوميديا في العالم العربي، وحقق شهرة مدوية عبر تجسيده شخصية "اللمبي".

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