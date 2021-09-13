دبلوماسي ياباني يدعو متابعيه إلى تعليمه طريقة تحضير أكلة سعودية

دعا دبلوماسي ياباني متابعيه إلى تعليمه طريقة طهو أكلة سعودية شهيرة بعد أن تذوقها مؤخرا ونالت استحسانه.

وكان سفير اليابان لدى السعودية فوميو إيواي قد زار مؤخرا محافظة شقراء بمنطقة الرياض وتناول على الغذاء المخامير وهي إحدى أشهر الأكلات التراثية في المملكة.

وفي ختام زيارته تلقى المخامير كهدية أيضا لكنها كانت غير مطهية ما دفعه للتساؤل عن الطريقة المثلى لإعدادها.

وكتب إيواي على حسابه بموقع تويتر: "خلال زيارتي إلى محافظة شقراء تناولت المخامير في وجبة الغداء، وقُدمت لي هدية عبارة عن مخامير غير مطهية.. هل بالإمكان أن تعلموني طريقة طهوها مشكورين مقدما".

وقدم العشرات من السعوديين وصفات لطهي المخامير، بما في ذلك عبر فيديوهات.

مساء الخيرات :

1/ قطع صغيرة من البصل و الفلفل الرومي تقلى بالسمن او الزيت مع ملعقة صغيرة بهارات على نار هادية حتى تنضج .

2/ نضع ماء مغلي على المخامير ويتم التحريك او التقليب لثواني ثم ازالة الماء .

3/ بعد نضج البصل والفلفل الرومي نضعه على المخامير ويتم التحريك .

يتبع — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) September 12, 2021

وينشط السفير الياباني بالرياض وزوجته أم كوجي، على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحظيان بمتابعة وتفاعل كبير من قبل آلاف السعوديين خاصة وأنه يجيد التحدث بالعربية، ويعشق الأطعمة التقليدية السعودية، بحسب إعلام محلي.