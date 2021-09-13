ما هو عدد الخطوات المطلوب يوميا للتمتع بصحة مثالية؟

انطلاقا من الفوائد الصحية لممارسة الرياضة، حاول باحثون قياس فوائد التمارين وتحويلها إلى أرقام تكشف عن المعدل المطلوب منها يوميا للاحتفاظ بصحة جيدة.

وفي هذا الإطار، كشفت دراسة حديثة أجريت في جامعة ماساتشوستس الأمريكية عدد الخطوات اليومية التي يحتاجها الإنسان للتمتع بوضع صحي مثالي.

وبحسب موقع إذاعة "مونت كارلو" فإن هذه الدراسة شارك فيها ألفا رجل وامرأة في منتصف العمر، ينتمون إلى 4 مدن أمريكية مختلفة.

ووجد الباحثون المشاركون في الدراسة أن الأفراد الذين يمشون 7 آلاف خطوة يوميا لديهم خطر أقل بنسبة تتراوح بين 50 إلى 70 % تقريبا من الوفاة المبكرة، مقارنة بمن يمشون عدد أقل من الخطوات.

واعتبر القائمون على الدراسة أن 7 آلاف خطوة يوميا ربما تكون هدفا جيدا للكثير من الأشخاص الذين لا يحققون هذا المعدل.

وخلص الباحثون إلى أن زيادة عدد الخطوات اليومية قد يساهم في إطالة العمر، ولكن بعد الوصول لنقطة محددة، تصبح الخطوات الزائدة بلا أثر إيجابي.

وأشار الباحثون إلى أن القيام بما يزيد على أكثر من 10 آلاف خطوة في اليوم لم يكشف عن انخفاض في مخاطر الوفاة.