فنانة أفغانية تكشف عما طلبته من خطيبها لو قبضت طالبان عليها... على الفور

روت نجمة موسيقى بوب أفغانية شهيرة، قصة فرارها من كابول بعدما استولت حركة "طالبان" عليها.

وقالت، أريانا سعيد (26 عاما) إنها حاولت في المرة الأولى الفرار إلى اسطنبول في 15 أغسطس/ آب الماضي، وهو اليوم الذي استولت فيه "طالبان" على العاصمة الأفغانية، ولكن ما حدث هو أن الرحلة الجوية التي كانت تخطط لركوبها لم تقلع، بحسب تصريحاتها لوكالة "فرانس برس".

وتابعت سعيد أن محاولتها الأخرى للهروب من كابول كانت في اليوم التالي، وحضرت وهي ترتدي ملابس سوداء بالكامل، وضعت في المطار خطة هي أنها اتفقت مع طفلة على أن تخبر الجنود الأمريكيين أنها والدتها، وتدعى "فريشتا" وليس "أريانا".

وأضافت أريانا سعيد: "رفض الجنود الأمريكيون في البداية السماح لي بالمرور لأنني لست مواطنة أمريكية، لكن مترجما تعرف على خطيبي حسيب، وأخبرهم أنه كان خطيب نجمة كبيرة تتعرض حياتها للخطر".

كما كشفت أريانا سعيد لـ"فرانس برس" أنها طلبت من خطيبها ومدير أعمالها، حسيب، أنه إذا ما قبضت حركة طالبان عليها أن يقتلها فورا بإطلاق رصاصة في رأسها، وذلك لكي لا يصطحبوها وهي حية.

وقالت موضحة أنه

"إذا كانت حركة طالبان في الجوار، فلا مكان لي بالتأكيد لأن طالبان متعطشة لدمائي".

ومنذ هروبها من كابول، قامت أريانا ​برحلات إلى العاصمة القطرية الدوحة والكويت والولايات المتحدة الأمريكية، وتتواجد حاليا مع خطيبها في إسطنبول.

وكانت أريانا سعيد تبدي على الدوام مواقفها الرافضة لتدخل باكستان في الشؤون الأفغانية، كماانتقدت حكومة طالبان المعلنة مؤخرًا لعدم شمولها على الإطلاق، وقالت إن "النساء في أفغانستان لسن نفس النساء اللواتي كن قبل 20 عاما، لن يقبلن ذلك بالتأكيد".

وبسطت حركة طالبان سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان مع بدء انسحاب القوات الأجنبية من البلاد؛ وسيطر مسلحوها على جميع المعابر الحدودية، واستولت يوم 15 آب/أغسطس الماضي على العاصمة كابول، ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد إلى الإمارات.

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