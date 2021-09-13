بطاقة بيانات لحديثي الولادة في مشفى بأوكرانيا تثير غضب بعض الأهالي... صور

نشر حساب "فيسبوك" الخاص بالمستشفى بعض الصور لعينات من البطاقات الجديدة، التي تحمل أسماء الأطفال وموعد ولادتهم، والتي تم ربط كل منها بمعصم طفل وليد.

تشير البطاقات إلى بيانات الأطفال، تاريخ ووقت الميلاد والجنس والطول والوزن. بالإضافة إلى ذلك، يتم إضافة "تركيبة" الطفل هناك: 50% شبه من الأم، 50% من الأب.

وجاءت رودو الأفعال متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب أحد المغردين: "كم هو جميل، أليس كذلك؟ مصنوع بحب".

لم يتفق الجميع مع ذلك الرأي، وغضب بعض المستخدمين من مقارنة طفل بشيء ما مادي، وجاء في أحد التعليقات: "لا، هذا ليس لطيفًا! الطفل ليس شيئًا، إنه شخص".