منتج شهير: لم تعجبني طريقة تعامل عادل إمام فانصرفت عن العمل معه... فيديو

أفصح منتج فني شهير عن أسباب سبب تعاونه مع الفنان المصري، عادل إمام، حتى الآن.

وقال جمال العدل، أحد مالكي شركة "العدل جروب"، في تصريحات لبرنامج "السيرة"، المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية، إنه التقى عادل إمام في حفل زفاف حفيدة الفنان الراحلة، شويكار، واتفقا على أن يشربا الشاي سويا تمهيدا لتعاون فني.

وتابع العدل أنه عندما لم قابل عادل إمام لم تعجبه طريقته في التعامل، وهو ما جعله ينصرف عن فكرة التعاون معه.

وأردف جمال العدل موضحا أن شركته للإنتاج تتبع طريقة مختلفة في العمل، موضحا أن فنانة بحجم يسرا أو أي نجم لا يضعون شروطا أمامه لكي يتعاون معهم.

وأكد جمال العدل في تصريحاته التلفزيونية أنه يحترم عادل إمام، وأنه رغم موقفه معه فإنه مازال يتمنى التعاون معه، وأنه أهم رجل في هذه الصناعة.

يشار إلى ان المنتج، عصام إمام، نفى الشهر الماضي أن يكون اختفاء شقيقه الفنان عادل إمام هو خوفه من الإصابة بفيروس "كورونا"، مؤكدا أن كل واحد له معاد سيذهب فيه.

وقال: "الزعيم الحمد لله زي الفل وموجود دلوقتى فى الساحل الشمالى بيصيف مع أبناؤه وأحفاده ومبسوط وصحته تمام جدا ومفيش فيه أي حاجة"، مضيفا أن الأخير كان في حالة سيئة بسبب فراق أصحابه وآخرهم دلال عبد العزيز وقبلها زوجها الفنان الكبير سمير غانم.

وكان آخر أعمال عادل إمام الفنية مسلسل "فلانتينو"، الذي عرض في رمضان 2020، وهو من إخراج نجله الأكبر، رامي إمام، ويشارك في بطولته، دلال عبد العزيز ورانيا محمود ياسين.

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