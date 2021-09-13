نيكول سعفان توضح حقيقة انفصالها عن طليق أصالة نصري... فيديو

حسمت عارضة الأزياء السورية، نيكول سعفان، أنباءا متداولة بشأن انفصالها عن المخرج، طارق العريان، وذلك بالتزامن مع احتفال طليقته الفنانة السورية، أصالة نصري، بزواجها من الشاعر العراقي، فائق حسن.

ونشرت سعفان عبر خاصية "الستوريز" على حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أمس الأحد، مقطع فيديو يبين احتفالها بعيد ميلاد طارق العريان، والذي يظهر فيه كعكة عيد ميلاده، ومكتوب عليها اسمه.

يشار إلى أن نيكول سعفان تصغر المخرج طارق العريان بأكثر من 20 عاما.

وكانت نيكول سعفان سببت صدمة لأصالة نصري في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن اكتشفت الأخيرة صورة تجمعها بطليقها، طارق العريان في إحدى السهرات، والتي وصفتها بأنها "أقسى صورة".

وأعادت أصالة وقتها نشر الصورة عبر حسابها على "إنستغرام"، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "هي أقسى صورة مرت علي من بداية قصتي لليوم.. ومن وقت شفتها من حوالي تلاتين ساعه وأنا قاعده بس عم حاول صدق".

وكانت أصالة نصري احتفلت مؤخرا بعقد قرانها على الشاعر العراقي، فائق حسن، وهو مدير أعمال المطرب العراقي، ماجد المهندس.

ونشرت أصالة، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، أول صورة رسمية تجمع بينها وبين عريسها.

يشار إلى أن أصالة نصري كانت متزوجة في البداية من رجل الأعمال، أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما عن ولد وبنت هم خالد وشام، ووقع الانفصال بينهما في 2005، ثم من المخرج، طارق العريان، وأنجبا توأم هما آدم وعلي، وانفصلا في يناير/ كانون الثاني 2020 بعد زواج دام 14 عاما.