الشاعر العراقي فائق حسن يوجه رسالة إلى أصالة بعد نشر صورة زواجهما

وجه الشاعر العراقي فائق حسن، رسالة إلى زوجته الفنانة السورية أصالة، بعد أيام من إعلان زواجهما.

ووصف فائق حسن، أصالة بـ"المرأة الحلم"، وعلق على منشورها على "إنستغرام": "عندما يجتمع الذوق مع الحس يتحول الإنسان من شخص عادي إلى استثنائي عندها يكون الجمال فوق مستوى الوصف أبعد من الخيال بقليل لا ينافسه سوى موهبة من الخالق وذكاء مفرط ممزوج بخفة دم خرافية ذلك جزء بسيط من شخصية طيبة حنونه مفرطة في الحب حد الروعة تلك أنت يا هدية السماء لن أوعدك بأقل من أحلامك يا أيتها المرأة الحلم ولنبدأ معا أجمل ما تمنيناه".

وردت أصالة على زوجها قائلة: "من يوم عرفتك صديق وأنت بذات مستوى الرقي والتقدير والاحترام، وأنا بفتخر شاركك العمر الجايه وتكون الحبيب والزوج الغالي وتبقى الرفيق وأكبر فيك متل العادة منك بتعلم".

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وعلقت أصالة، لأول مرة، اليوم الاثنين على زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن مدير أعمال الفنان ماجد المهندس. ونشرت أصالة، أول صورة رسمية تجمع بينها وبين زوجها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والتي كشفت فيها عن تفاصيل زواجها.

وأشارت المطربة السورية إلى أن لحظة حولت مشاعرها هي وزوجها تجاه بعضهما البعض، وهي عندما اكتشفا وجود العديد من الأمور المشتركة بينهما، وأن علاقتهما مبنية على صداقة متينة وحب صادق، وأنه يفهمها دون أن تشرح له،، بينما تفهمه دون تكلف، كما أنه يتسم بالوضوح وهي عفوية، وهي كلها عوامل جعلتهما يقرران بدء حياتهما سويا و"كأنهما ولدا للتو"، بحسب تعبيرها.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، بأنباء زواج أصالة نصري من الشاعر العراقي، فائق حسن، دون أن تخرج المطربة السورية لتؤكد أو تنفي الخبر.

وكان أول من فجر أنباء زواج أصالة الإعلامية الكويتية، مي العيدان، بالإضافة إلى مقطع فيديو تظهر فيه أصالة وهي تقول لمعجب عراقي أنها "صارت كنتهم"، أي أصبحت من العراقيين.

يشار إلى أن أصالة نصري كانت متزوجة في البداية من رجل الأعمال، أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما عن ولد وبنت هم خالد وشام، ووقع الانفصال بينهما في 2005، ثم من المخرج، طارق العريان، وأنجبا توأم هما آدم وعلي، وانفصلا في يناير/ كانون الثاني 2020 بعد زواج دام 14 عاما.

كما تداولت تقارير خلال الأشهر الماضية زواج أصالة نصري من نائب برلماني مصري، ولكن أعلن عن انفصالهما في شهر يوليو/ تموز الماضي، دون أن تعلن عن زواجهما رسميا.