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    تطبيق فيسبوك للتواصل الاجتماعي

    الكشف عن رواتب موظفي "فيسبوك"... أرقام مذهلة

    © REUTERS / Dado Ruvic
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    كشفت تقارير أمريكية، اليوم الاثنين، عن أرقام صادمة وراء رواتب العاملين في شركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

    وحصل موقع "بيزنس إنسايدر" على الرواتب من آلاف طلبات تأشيرة العمل التي قدمها "فيسبوك" إلى الحكومة الأمريكية خلال العام الماضي 2020، إذ يتعين على الشركات الإفصاح عن معلومات الراتب، إلا أنها معلومات محدودة تفتقر إلى رواتب المديرين التنفيذيين، كما أنها لا تتضمن منح أسهم الشركة للموظفين، أو تأثير الخبرة في تحديد الأجور.

    مئات من المجسمات لمؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربرغ ضمن تظاهرة ضد أمام مبنى الكونغرس الأمريكي الثلاثاء 10 نيسان/أبريل 2018
    © REUTERS / AARON P. BERNSTEIN
    مؤسس "فيسبوك" يتصدر قائمة أعلى تكاليف الحماية الشخصية لرؤساء شركات التكنولوجيا
    وبشكل أساسي، يجني جميع العاملين الرئيسيين داخل "فيسبوك" راتب من 6 أرقام سنويا، لكن بعض الوظائف تكسب أكثر من غيرها.

    وذكر "بيزنس إنسايدر" أن أكبر الرواتب بالنسبة للمناصب غير التنفيذية داخل "فيسبوك" موجودة في عملياته الأساسية بأقسام (الهندسة والتسويق).

    وأعطى الموقع مثالا بأن مدير وكالة إعلانية داخلي تم تعيينه العام الماضي يتقاضى راتبا يزيد قليلا عن 330 ألف دولار، بينما يجني مدير الهندسة ما يقرب من 360 ألف دولار.

    ولفت الموقع الأمريكي إلى أنه بينما يحصل مؤسس موقع "فيسبوك"، مارك زوكربرغ، على أقل راتب لأي شخص في الشركة، والذي تم تحديده بدولار واحد فقط سنويا، إلا أنه لا يزال أغنى شخص داخل أسوارها، أو معظم جدرانها، موضحا أن صافي ثروته في عام 2021 تضخم ليصل إلى 134 مليار دولار.

    رواتب "فيسبوك"

    قال موقع "بيزنس إنسايدر" أن يعتمد على الوظيفة، لكنه يعتمد بشكل متزايد على مكان إقامة العامل أيضا، مبينا أن محلل بيانات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ، على سبيل المثال، يكسب ما بين 130 ألف دولار إلى 150 ألف دولار في العام، بينما يربح محلل بيانات واحد في ولاية تكساس 128 ألف دولار، وآخر 111 ألف دولار، ويكسب مهندس برمجيات في مدينة نيويورك 160 ألف دولار، ويجني آخر في رود آيلاند وآخر في تكساس 118 ألف دولار سنويا.

    البيانات والهندسة

    يتقاضى "مهندس برمجيات" داخل فيسبوك من 118 ألف إلى 270 ألف دولار سنويا، وهي نفس النسبة الي يحصل عليها "مدير منتج" فيما يكسب "مهندس بيانات" من 100 ألف إلى 233 ألف و353 دولار سنويا.

    الأجهزة والشبكات

    يتقاضى "مهندس كهرباء" في فيسبوك من 110 ألف إلى 185 ألف و968 دولار سنويا، بينما يجني "عالم بصريات" سنويا من 130 ألف دولار إلى 188 ألف دولار، و"مهندس أجهزة" من 153.480 دولار إلى 230 ألف دولارن و"مهندس شبكات" من 110 ألف إلى 217.874 دولار

    السياسة والمحتوى والبحث

    يتقاضى "واضع استراتيجيات للمحتوى" في "فيسبوك" من 121 ألف إلى 180 ألف دولار سنويا، بينما يكسب "كاتب إعلانات مبدع" 170 ألف دولار، ويحصل "مدير السياسة العامة" على 262 ألف دولار، و"باحث يو إكس" من 120 إلى 182 ألف دولار سنويا.

    الأعمال والإدارة وغيرها

    يحصل "مدير تسويق المنتجات" في فيسبوك من 140 ألف دولار إلى 220 ألف دولار، ويتقاضى "مدير التسويق الدولي" 315 ألف دولار، و"مدير الاتصالات الداخلية" على 297 ألف دولار، و"مدير مالي" على 150 ألف دولار إلى 254 ألف دولار، و"محلل أعمال" من 123 ألف دولار إلى 169 ألف دولار سنويا.

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