بنك أردني يتعرض لهجوم بسبب معاملة بنكية

تعرض أحد البنوك الأردنية لهجوم أدى إلى تحطيم واجهته، قبل أن تتمكن قوات الأمن من إلقاء القبض على مرتكب الواقعة.

ذكرت ذلك صحيفة الغد الأردنية ، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن شخصا قام بمهاجمة مقر فرعي لأحد البنوك الواقعة بمنطقة الياسمين في العاصمة الأردنية عمان، مساء الاثنين.

وتابعت: "تبين أن الحادث وقع إثر خلاف حول معاملة بنكية، قادت مرتكب الواقعة إلى تكسير زجاج واجهة البنك".

ولفتت الصحيفة إلى قول مصدر أمني إن قوات الشرطة التي توجهت إلى موقع الحادث ألقت القبض على المتهم واصطحابه للتحقيق معه والتعرف على ملابسات الحادث.

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