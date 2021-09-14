بيع أغلى قطعة أرض في دبي... مساكنها للأثرياء فقط

بيعت قطعة أرض بأغلى سعر في إمارة دبي بالإمارات، حيث ستقام عليها مساكن فخمة للأثرياء.

وحسب صحيفة البيان الإماراتية، فقد بيعت قطعة أرض مملوكة لإحدى الشركات في دبي، بمبلغ 508 ملايين درهم (حوالي 138 مليون دولار)، حيث اعتبرت الشركة التي اشترتها أنها حصلت على "أغلى قطعة أرض لتشييد أفخم مساكن الأثرياء".

وترى الشركة أنها اشترت قطعة الأرض بحسابات استثمارية دقيقة، حيث تطل على مياه الخليج العربي.

وتصل استثمارات المشروع إلى 2.5 مليار درهم.