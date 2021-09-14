فيلم كازاخستاني يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان قازان الدولي السابع عشر للسينما الإسلامية

كما حصل فيلم "18 كيلوهرتز" على جائزة أفضل تصوير، التي عادت للمصور ألكسندر بلوتنيكوف.

تدور مجريات فيلم "18كيلو هرتز" حول حياة مراهق في فترة التسعينات من القرن الماضي، حيث حاول المخرج شاريبوف، الذي كانت طفولته في التسعينيات، الإجابة على السؤال: ما الذي يجعل مراهقا يغير راحة ودفء منزله "بالرومانسية" من شوارع مدينة خرسانية باردة؟

وحصل المخرج الروسي إيفدوكي موسكفين على الجائزة الخاصة لرئيس تتارستان "من أجل الإنسانية في السينما" عن الفيلم الوثائقي "الأطفال المحرومون"، وتقدر القمية المالية للجائزة بـ500 ألف روبل، والتي عادت العام الماضي للمخرج التتاري إلدار ياجافروف "Isenmesez" ("هل أنت حي؟") مقتبس من سيناريو منصور جليازوف.

وقال نائب رئيس الوزراء في جمهورية تتارستان فاسيل شيخرازيف في كلمة خلال مراسم اختتام الفعالفية وتسليم الجوائز "في العام الماضي، بسبب الوباء، عقدنا منتدى سينمائيًا عن بعد، ولكن هذا العام، بإرادة الله تعالى، تمكن صانعو الأفلام من القدوم إلينا. وخلال أيام المهرجان تجمهرنا وعرضنا عددا كبيرا من الأفلام وناقشناها مع الجمهور"، مشيرا إلى أن السينما في الجمهورية تنمو بالتوازي مع المهرجان.

هذا ويجمع مهرجان قازان الدولي للفيلم الإسلامي ممثلي صناعة السينما من جميع أنحاء روسيا والدول الإسلامية.

يتضمن برنامج المسابقة العديد من أنماط الأفلام، روائي طويل، وثائقي طويل، روائي قصير، قصير، بالإضافة إلى "المسابقة الوطنية" التي تعرض أفلام مخرجي تتارستان.