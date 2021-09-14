أحمد العوضي يحتفل من سويسرا بشفاء ياسمين ‏عبد العزيز بأغنية "لاكاسا دي بابل"... فيديو

احتفل الفنان المصري، أحمد العوضي، بشفاء زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز من وعكتها الصحية، ونجاتها من موت محقق، وذلك أثناء تواجده في سويسرا، حيث يرافقها في رحلة علاجها.

ونشر العوضي مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وهو يصور أحد الموسيقيين في شوارع سويسرا من أحد المقاهي التي كان يجلس فيها.

ويقوم العازف بعزف مقطوعة "بيلا تشاو" الإيطالية (وداعا يا حلوتي)، والتي حقق بها مسلسل "لاكاسا دي بابل" شهرة واسعة.

وعبر متابعو أحمد العوضي على "إنستغرام" عن يقينهم بأن زوجته ياسمين عبد العزيز شفيت تماما من أزمتها الصحية بعد نشره للفيديو.

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وذكرت تقارير مصرية أن ياسمين عبد العزيز كانت تتواجد مع أحمد العوضي في الفيديو الذي نشره، ولكن لم يظهر أيا منهما فيه.

يشار إلى أن الفنان أحمد العوضي أعلن بداية الأسبوع الحالي عن شفاء ياسمين عبد العزيز تماما، وذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون إي" المصرية.

وأكد العوضي للبرنامج أنه سيعود مع زوجته إلى مصر قريبا، بعدما أجرت جراحة ناجحة في سويسرا.

كما تعهد بأنه سيقاضي كل من تسبب في إهمال المضاعفات التي تعرضت لها زوجته، ياسمين عبد العزيز، بعد العملية النسائية التي أجرتها في مصر، وذلك قبل سفرها إلى سويسرا.

من ناحية أخرى، نشرت ياسمين عبد العزيز، يوم السبت الماضي، أول لقطات لها من داخل المستشفى ورحلة علاجها، لكنها لم تبرز سوى يديها، وذلك من خلال مقطع مصور قصير مصحوب بأغنية الفنانة اللبنانية، إليسا، "هنغني كمان وكمان".

وعانت ياسمين عبد العزيز من أزمة صحية منذ أكثر من شهر، جراء تعرضها لوعكة مفاجئة نتيجة خطأ طبي، خلال خضوعها لعملية جراحية في يوليو/تموز، ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي، وغادرت ياسمين عبد العزيز المستشفى بعد 26 يوما، وسافرت لاحقا إلى سويسرا لإجراء فحوصات طبيبة والمتابعة مع أطبائها في جنيف.

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