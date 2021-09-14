شيرين رضا ويسرا تشعلان مواقع التواصل بـ"سر صادم عن الزواج"... فيديو

فاجأت الفنانة المصرية شيرين رضا صديقتها الفنانة يسرا، بسر عن زواجها خلال لقائهما في برنامج بصراحة الذي يذاع علي قناة mbc.

ووجهت يسرا كلامها إلى شيرين رضا قائلة إن "هناك صداقة وطيدة ربطت عائلتك بعائلة صالح سليم"، فيما أوضحت الأخيرة أنهم "كانوا يريدون زواجها بالفنان هشام سليم"، لكنها لم توافق وكانت تريد أن تتزوج خالد سليم (زوج الفنان يسرا)، مؤكدة أنه عاقل ورزين وجذاب جدا.

وعن حلم الزواج، قالت يسرا إنها كانت تحلم بفستان الزواج من الطفولة وكانت ترسمه في الفصل، لترد عليها الفنانة شيرين رضا أنها لم تتمناه إطلاقا وتعمدت ألا ترتديه في زواجها خلال المرتين.

كما كشفت شيرين رضا عن الجانب الآخر من شخصيتها، قائلة إن القراءة هوايتها المفضلة، موضحة أنها تقرأ 6 جرائد يوميا كحد أدنى، مشيرة إلى أن والدها محمود رضا كان يقرأ لها دائما وهو السبب في عشقها للقراءة متبعة أسلوب القراءة السريعة.

يذكر أن شيرين رضا تزوجت مرتين. إحدى المرتين كانت من الفنان المصري عمرو دياب في تسعينيات القرن الماضي وأثمر زواجهما عن ابنة هي نور قبل أن يقع الانفصال بينهما، وذلك بحسب تصريحاتها لبرنامج "أنا وأنا"، الذي أذيع على فضائية "أون إي" المصرية عام 2017.

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