مصر... درجات الحرارة تنخفض وتوقعات بسقوط الأمطار

تنخفض درجات الحرارة في مصر بمعدل يترواح بين 2 و4 درجات مئوية، اليوم الثلاثاء.

وحسب موقع مصراوي المحلي، فالتحسن في الأحوال الجوية يبدأ بانخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ويشهد غدا الأربعاء الانخفاض الفعلي لدرجات الحرارة.

وقالت وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إيمان شاكر، أن سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة من المتوقع أن يحدث في مناطق شمال مصر والسواحل الشمالية.

وتتوقع شاكر أن يكون سقوط الأمطار على فترات متقطعة وبنسبة 40 %.

ويبلغ مستوى الرطوبة على القاهرة بين 83 و86.

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