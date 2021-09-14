تغليف قوس النصر في باريس تحقيقا لحلم كريستو.. فيديو

بعد تغليفها جسر "Pont-Neuf" في عام 1985، تستعد العاصمة الفرنسية باريس لتغليف قوس النصر، وذلك تحقيقا لحلم الفنان البلغاري الراحل كريستو.

وبدأت المرحلة الأخيرة من التركيب الفني للمشروع، حيث تم رفع القماش الأزرق والفضي المصنوع من مادة البولي بروبيلين القابلة لإعادة التدوير وتثبيته بحبل أحمر بطول 3000 متر من أعلى النصب التذكاري، في شارع الشانزليزيه الشهير.

Paris' Arc de Triomphe is transformed into a tribute to late artist Christo. #AFP #ChristoParis #Christo

📸 GEOFFROY VAN DER HASSELT pic.twitter.com/ALiTswC5BN — AFP Photo (@AFPphoto) September 14, 2021

وخلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم تغليف القوس بالكامل بـ 270 ألف قدم مربع من القماش الذي يحمل توقيع الفنان البلغاري، الذي توفي العام الماضي.

وسيظل المشروع النهائي معروضًا من 18 سبتمبر/ أيلول إلى 3 أكتوبر/ تشرين الأول.

وانطلقت الاستعدادات في نهاية شهر يونيو/ حزيران، تحت إشراف فلاديمير غافاشيف، ابن شقيق كريستو، تنفيذًا لرغبات عمه الدقيقة للغاية، وبدعم من مركز المعالم الوطنية في فرنسا.

وتبلغ تكلفة المشروع 14 مليون يورو، وهو مموّل ذاتيًا بالكامل بفضل بيع أعمال أصلية لكريستو ورسومات وهدايا تذكارية وطباعة حجرية.

وتشير وسائل إعلام محلية إلى أن تغليف الـArc De Triomphe كان حلم الطفولة للفنان التشكيلي البلغاري ولزوجته جان كلود، وتعمل السلطات الفرنسية على تكريمه بتحقيق هذا الحلم وتغطية قوس النصر في باريس، الذي يعتبر من أهم المواقع التاريخية في البلاد.

VIDEO After weeks of preparation, the Arc de Triomphe in Paris is nearly fully wrapped in fabric, in a tribute to late artist Christo. The monument is being covered in 25,000 square metres of fabric -- the signature of the Bulgarian-born artist, who died last year pic.twitter.com/69UfppVcVz — AFP News Agency (@AFP) September 13, 2021

وسبق أن غلف كريستو عام 1985 جسر بون نوف، أحد أشهر الجسور على نهر السين في باريس، والعديد غيرها.