ممثلة مصرية تغلق خاصية التعليقات لسبب يتعلق بالمراهقين

قامت الفنانة ياسمين رئيس بإغلاق خاصية التعليقات على حسابها في تطبيق "إنستغرام"، بسبب عدد كبير من التعليقات من حسابات مجهولة المصدر هدفت إلى توجيه المراهقين والشباب لتصرفات غير سليمة.

وعبرت ياسمين عن اعتذارها قائلة:

"أعتذر بشدة لجمهوري المخلص الذي دائمًا ما يشجعني في كل أعمالي، ولكنني اضطريت لإغلاق التعليقات على حسابي بمنصة انستغرام بسبب الحسابات مجهولة المصدر التي تستغل صحفات النجوم على المنصة في الترويج لتصرفات مشبوهة، مستهدفة بذلك المراهقين والشباب، وتسعى لتحريضهم لأفعال غير سليمة، لذلك أناشد مسؤولي إنستجرام بإيجاد سياسة للحد من هذه الصفحات، حتى لا تُستخدم المنصة بهذه الطريقة غير الأخلاقية"، بحسب ما نقله موقع "في الفن".

ومن جهة ثانية، تنتظر ياسمين رئيس انطلاق مسلسلها "60 دقيقة" في سبتمبر/أيلول المقبل، كما تنتظر العرض الأول لفيلمها قمر 14 ضمن فاعليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي وأيضاً فيلمها جارة القمر الذي انتهت من تصويره منذ فترة واللذان تعود بهما للبطولة السينمائية.