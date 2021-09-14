ممثلة مصرية تنشر صورة حساب متحرش يطاردها

ونشرت الحاج عبر خاصية الستوري صورة عن حساب هذا الشخص وعلقت عليه قائلة "خلوا بالكم يا بنات، ده نصاب ومتحرش ومتبلغ عنه، وجار البحث عنه، لو قابلتوه بلغوا النجدة وهما هيتصرفوا".

أكدت شيماء أن هذا الشخص يتاجر باسمها، ويدّعي ملكيته لصالة ألعاب رياضية، وأخلت بذلك مسؤوليتها عن كل مايصدر منه، حسب ما ذكر موقع "الفن".

وتواصل شيماء تصوير مسلسل "السيدة زينب"، وهو التعاون الثاني بعد مسلسل "سكن البنات" مع المخرج المصري محمد النقلي، ويشارك في بطولة "السيدة زينب" سوسن بدر، دينا، محمود عبد المغني، ومن تأليف أحمد صبحي.