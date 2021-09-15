10 حيل فعالة من أجل تناول الخبز دون زيادة في الوزن

يشكّل الخبز مشكلة رئيسية بالنسبة لكل من يتخذ قرارًا بإنقاص وزنه، لكونه من الكربوهيدرات ويحتوي في بعض الأحيان على الدقيق المكرر، وهؤلاء يسعون إلى التقليل من تناول كميات كبيرة منه، على الرغم من أنه يُعتبر لدى البعض أحد مصادر السعادة في الحياة مثل الشوكولاتة.

لكن الخبير في إنقاص الوزن، تسنيم بهاتيا، المعروف بـ"دكتور تاز"، يؤكد أن هناك حيلا وأسرار تحول دون وجود تغيير في الميزان أثناء تناول الخبز، بحسب موقع "إيت ذيس نوت ذات".

ويعرض الدكتور بهاتيا، 10 نصائح صحية لتجنب زيادة الوزن أثناء تناول الخبز، بحسب شهادة اختصاصيي التغذية المسجلين، وأطباء وطهاة.

1) قاعدة 1:10

هي قاعدة بسيطة للغاية، وأساسية ومفيدة، يجب وضعها في الاعتبار عند التسوق لشراء رغيف خبز، وهي "لكل 10 غرامات من الكربوهيدرات، يجب أن يكون هناك 1 غرام من الألياف".

2) ابحث دائما عن الحبوب الكاملة

تأكد من أن الخبز الذي تشتريه المصنوع من الحبوب الكاملة أو القمح الكامل، بينما ابتعد عن الخبز الذي تضمن مكونات مثل السكر أو السكروز أو الفركتوز أو شراب الذرة أو دقيق القمح أو الأبيض، وذلك لأنها تحتوي في الغالب على الكربوهيدرات البسيطة ويجب التوقف عنها فورا.

3) القمح العضوي

يتميز القمح العضوي بأنه أقل عرضه لمبيدات الآفات، ما يوفر خيارا صحيًا بالنسبة للخبز.

4) الخبز المختمر

اختر أو اصنع الخبز المخمر من أجل تعزيز الصحة، كما أن عملية التخمير توفر الكثير من البكتيريا الصحية، التي تساعد على تحقيق التوازن في الجهاز الهضمي وإدارة التمثيل الغذائي.

5) بديل الخبز المجمد

إن الخبز الموجود على أرفف الثلاجات في السوبر ماركت خالي من العناصر الغذائية، ويتم ضخه بالمواد الحافظة والصوديوم والسكر لإطالة عمره الافتراضي.

لكن يمكن الاستعاضة بالخبز المجمد بآخر يتواجد غالبا في الثلاجات، وهو خبز الحبوب المنبثق "Sprouted Breads"، الذي يمر بعملية يتم فيها إطلاق الإنزيمات وتكسير البروتين والكربوهيدرات، مما يسهل على الجسم هضم العناصر الغذائية وامتصاصها.

#FactFriday Sprouted and whole grain breads relax all the systems in the body, increase libido, help in the productions of hormones. pic.twitter.com/TzeQxxmsmy — Reach A Hand Uganda (@reachahand) March 10, 2017

6) زيت الكاكاو

إذا كنت تهوى صناعة الخبز في منزلك، فجرب استبدال الدقيق الأبيض بدقيق جوز الهند، لأنه يحتوي على كربوهيدرات أقل و11 ضعف كمية الألياف.

Coconut flour that's naturally gluten-free and blends well with nut flours to create superior gluten free baked goods.



Available here: https://t.co/HrvhsBkK4Z#Vegan #vegankenya #vegankenyashop pic.twitter.com/z1nq222uWn — VeganKenya (@Vegan_Kenya) September 6, 2021

7) غموس صحي

اغمس خبزك المفضل بدهون صحية مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند والسمن والزبدة، ولن يؤدي الغمس فقط إلى إبطائك أثناء تناول الطعام، ولكنه سيضيف أيضًا نكهة لطيفة.

ويعتبر تقليد غمس الخبز الإيطالي في زيت الزيتون خيارا صحيا لأن هذا "المزيج" يمنع الإفراط في تناول الخبز.

8) رقائق الخبز

قم بخبز بعض رقائق الخبر أو التورتيلا داخل الفرن ويوصى أن تكون درجة حرارة الفرن لا تتعدى 400 درجة مئوية ولمدة 5 دقائق فقط.

كما أن رقائق البطاطس المخبوزة أكثر صحية من نظيراتها المقلية، ومن الممكن تتبيلها بالكمون أو الأوريغانو أو مسحوق الفلفل الحار أو أي توابل أخرى مفضلة لديك.

Chicken and Artichoke Dip



House smoked Chicken & chopped Artichoke Hearts baked with fresh Herbs, Buffalo Sauce, Shallots, Cream Cheese, melted under Asiago & Gouda.



Served with Tortilla Chips or Garlic Pita Bread. 😋



Enjoy one of our many shareable Appetizers at Craft'd! 😎 pic.twitter.com/Gc7sF0daop — Craft'd (@thecraftdlife) September 7, 2021

9) الدقيق الأغمق

كلما كان الطحين الذي يتم به تصنيع الخبز أكثر غمقة، زادت مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها خبزك.

ويعتبر الكينوا والحنطة السوداء والقطيفة هي خيارات طحين خالية من الغلوتين أكثر من الأرز أو دقيق البطاطس.

10) "الساندويتشات" أكثر ذكاءا

تتوافر علي الإنترنت العديد من الطرق البسيطة والأقكار الرائعة للاستمتاع بالساندوتش الذي يحتوي على خبر أقل مما هو عليه:

- السندويشات ذات الوجه المفتوح (التوست).

- استبدال خبز البرغر بالكامل بالخس، أو استخرج اللبادة من الخبز لجعلها أكثر نحافة.

- قم بتقطيع الخبز ذات الوجة المفتوح مثل التوست إلى أرباع قطرية لعمل شطائر صغيرة محمصة ببساطة مدهونة بطبقة صحية من شريط الزيتون أو الباذنجان المحمص أو الطحينة الممزوجة بعصير الليمون ورذاذ شراب القيقب.

- تناول الجبن المشوي على شريحة توست وضعه داخل الفرن في المنزل، وذلك لأنه يمنح أقل من 250 سعرة حرارية، على عكس شرائح الجبن المشوية داخل المطاعم التي تزيد عن 500 سعرة حرارية لكونها محملة بدهون مشبعة.